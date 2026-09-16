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Суд рассмотрит иск дистрибьютора алкоголя к американской Global Spirits - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Суд рассмотрит иск дистрибьютора алкоголя к американской Global Spirits
Суд рассмотрит иск дистрибьютора алкоголя к американской Global Spirits - 16.09.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит иск дистрибьютора алкоголя к американской Global Spirits
Арбитражный суд Москвы назначил на 17 ноября основные слушания по иску российского дистрибьютора алкоголя "Стандарт качества", входившего в холдинг Global... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:10+0300
2026-09-16T15:14+0300
бизнес
россия
вологодская область
московская область
москва
росимущество
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 17 ноября основные слушания по иску российского дистрибьютора алкоголя "Стандарт качества", входившего в холдинг Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка*, к американской Global Spirits USA LLC на сумму около 47 миллионов рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости. По итогам предварительного заседания в среду суд признал дело подготовленным к рассмотрению по существу. Ранее заседания по этому иску, поданному в феврале, откладывались в связи с отсутствием у суда доказательств надлежащего извещения ответчика о разбирательстве. В иске заявлено требование о взыскании с ответчика суммы предварительной оплаты по контракту поставки от 14 июля 2021 года. В июне 2024 года арбитражный суд Курской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% долей ряда компаний, входивших в Global Spirits. Помимо "Стандарта качества", под национализацию подпали производители алкоголя "Русский Север" (Вологодская область) и "Родник и К" (Московская область), а также "Крымский винный дом", "Традиции успеха", "Новый уровень" и акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин". После этого единственным владельцем ООО "Стандарт качества" стало Росимущество. Основные водочные бренды мытищинского завода "Родник и К" - "Хорта", "Лесная", "ПервакЪ". Вологодское ООО "Русский Север" выпускает водку "Алтайская вершина", "Домашний первакъ" и другие. Прокуратура Москвы в мае сообщила, что столичный суд заочно приговорил Черняка* к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма.* Внесен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности в России
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бизнес, россия, вологодская область, московская область, москва, росимущество
Бизнес, РОССИЯ, Вологодская область, Московская область, МОСКВА, Росимущество
15:10 16.09.2026 (обновлено: 15:14 16.09.2026)
 
Суд рассмотрит иск дистрибьютора алкоголя к американской Global Spirits

Суд 17 ноября рассмотрит иск дистрибьютора алкоголя к американской Global Spirits

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 17 ноября основные слушания по иску российского дистрибьютора алкоголя "Стандарт качества", входившего в холдинг Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка*, к американской Global Spirits USA LLC на сумму около 47 миллионов рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
По итогам предварительного заседания в среду суд признал дело подготовленным к рассмотрению по существу. Ранее заседания по этому иску, поданному в феврале, откладывались в связи с отсутствием у суда доказательств надлежащего извещения ответчика о разбирательстве.
В иске заявлено требование о взыскании с ответчика суммы предварительной оплаты по контракту поставки от 14 июля 2021 года.
В июне 2024 года арбитражный суд Курской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% долей ряда компаний, входивших в Global Spirits.
Помимо "Стандарта качества", под национализацию подпали производители алкоголя "Русский Север" (Вологодская область) и "Родник и К" (Московская область), а также "Крымский винный дом", "Традиции успеха", "Новый уровень" и акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин". После этого единственным владельцем ООО "Стандарт качества" стало Росимущество.
Основные водочные бренды мытищинского завода "Родник и К" - "Хорта", "Лесная", "ПервакЪ". Вологодское ООО "Русский Север" выпускает водку "Алтайская вершина", "Домашний первакъ" и другие.
Прокуратура Москвы в мае сообщила, что столичный суд заочно приговорил Черняка* к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма.
* Внесен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности в России
 
БизнесРОССИЯВологодская областьМосковская областьМОСКВАРосимущество
 
 
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