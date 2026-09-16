https://1prime.ru/20260916/sud-873355076.html

Суд рассмотрит жалобу ВТБ на отказ привлечь Сапрыкина к ответственности

Суд рассмотрит жалобу ВТБ на отказ привлечь Сапрыкина к ответственности - 16.09.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит жалобу ВТБ на отказ привлечь Сапрыкина к ответственности

Арбитражный суд Северо-Западного округа 19 октября рассмотрит жалобу банка ВТБ, одного из кредиторов обанкротившейся "Трансаэро", на отказ привлечь к... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T15:16+0300

2026-09-16T15:16+0300

2026-09-16T15:32+0300

банки

бизнес

санкт-петербург

ленинградская область

петербург

трансаэро

втб

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873355076.jpg?1789561979

С-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа 19 октября рассмотрит жалобу банка ВТБ, одного из кредиторов обанкротившейся "Трансаэро", на отказ привлечь к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании ее бывшего гендиректора Дмитрия Сапрыкина, следует из материалов дела. "ПАО "Банк ВТБ – кассационная жалоба... Дата и время судебного заседания 19.10.2026 15.30", – говорится в карточке дела о банкротстве "Трансаэро". ВТБ оспаривает определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 января, а также подтвердивший его в июне вердикт апелляционного суда. Согласно решению суда первой инстанции, конкурсному управляющему "Трансаэро" Алексею Белокопыту отказано в привлечении Сапрыкина к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании на основании, в частности, того, что заявитель пропустил годичный срок для подачи соответствующего заявления. Сапрыкин до прихода в "Трансаэро" занимал должность заместителя генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам. Совет директоров "Трансаэро" принял решение о назначении Сапрыкина гендиректором в начале сентября 2015 года, после объявления о плане санации проблемного перевозчика "Аэрофлотом". Однако этот план сорвался, и уже в конце октября "Трансаэро" заявила о том, что ее совет директоров освободил Сапрыкина от должности. Как сообщалось в материалах дела о банкротстве "Трансаэро", с которыми ознакомились РИА Новости, в апреле арбитражный суд Петербурга привлек к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании на общую сумму около 246 миллиардов рублей другого бывшего гендиректора – Александра Бурдина, который заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении. "Трансаэро" перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.

санкт-петербург

ленинградская область

петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, бизнес, санкт-петербург, ленинградская область, петербург, трансаэро, втб, аэрофлот