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Суд частично удовлетворил иск Makita к предпринимательнице Пирожок

Суд частично удовлетворил иск Makita к предпринимательнице Пирожок - 16.09.2026, ПРАЙМ

Суд частично удовлетворил иск Makita к предпринимательнице Пирожок

Девятый арбитражный апелляционный суд изменил решение арбитражного суда Москвы, который по иску японского производителя электроинструментов Makita Corporation... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T16:08+0300

2026-09-16T16:08+0300

2026-09-16T16:08+0300

бизнес

россия

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ozon

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд изменил решение арбитражного суда Москвы, который по иску японского производителя электроинструментов Makita Corporation взыскал с предпринимательницы Веры Пирожок 300 миллионов рублей компенсации за нарушение прав истца на товарный знак, и уменьшил сумму взыскания почти до 104 миллионов рублей. Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, суд частично удовлетворил жалобу ответчицы на принятый в феврале судебный акт первой инстанции. Постановление апелляционного суда вступило в силу со дня принятия. Истец указал в иске, что ответчица продает на маркетплейсе Ozon маркированные его брендом инструменты, имеющие признаки контрафактности. Так, на информационной табличке (шильдике) "отсутствует знак сертификации таможенного союза EAC, действующий на территории РФ, отсутствует дата изготовления и серийный номер инструмента, информация только на английском языке, отсутствует информация об изготовителе, инструкция только на английском языке (от третьего лица), сертификат соответствия отсутствует". Поскольку истец не давал предпринимателю разрешения использовать свой товарный знак, он направил ей претензию, а потом обратился в суд. Сумму иска Makita в соответствии с российским законодательством рассчитала как двукратную стоимость проданного товара. По данным от платежного сервиса, всего с 2023 года Пирожок реализовала около 39 тысяч единиц продукции по средней цене около 9 тысяч рублей. Рассчитанный размер компенсации составил более 687 миллионов рублей, но истец добровольно ограничил его суммой в 300 миллионов. Суд первой инстанции признал обстоятельства, на которые сослался истец, доказанными и полностью удовлетворил иск. Мотивы апелляционного суда станут известны после опубликования его постановления. Международный товарный знак Makita японский производитель зарегистрировал в 2019 году, он охраняется во многих странах, включая Россию, и действует сейчас до 2029 года. Makita - японская компания, которая специализируется на производстве электрических инструментов и оборудования для строительства, ремонта, уборки, садовых работ, а также для использования при стихийных бедствиях. Компания выпускает циркулярные пилы, шуруповерты, пылесосы, газонокосилки и прочие инструменты.

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бизнес, россия, москва, ozon