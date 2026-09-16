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Суд отклонил иск Альфа-банка о взыскании с "Норникеля" $101,3 млн

Суд отклонил иск Альфа-банка о взыскании с "Норникеля" $101,3 млн - 16.09.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил иск Альфа-банка о взыскании с "Норникеля" $101,3 млн

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Альфа-банка, просившего взыскать с горно-металлургической компании "Норильский никель" около 101,3 миллиона долларов (более... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T18:25+0300

2026-09-16T18:25+0300

2026-09-16T18:25+0300

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Альфа-банка, просившего взыскать с горно-металлургической компании "Норильский никель" около 101,3 миллиона долларов (более 8,5 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Спор связан с синдицированным кредитом, выданным "Норникелю" в 2017 году иностранными банками. В 2020-2021 годах Альфа-банк в качестве внешнего участника заключил с участниками синдиката – лондонскими филиалами Deutsche Bank и Societe Generale – соглашения фондируемого участия на сумму 37 миллионов и 45 миллионов долларов соответственно. По соглашениям Альфа-банк заплатил иностранным банкам более 35,7 миллиона долларов и около 44,6 миллиона. С марта 2022 года иностранные банки перестали переводить Альфа-банку выплаты от заемщика. Российский банк направил "Норникелю" требование в соответствии с новым антисанкционным регулированием делать выплаты напрямую ему. После отказа заемщика банк обратился в суд с иском о взыскании задолженности и процентов. Арбитражный суд Москвы рассматривал спор повторно. В прошлом году две инстанции полностью удовлетворили иск, признав истца кредитором ответчика. На тот момент сумма иска составляла около 77,3 миллиона долларов. Так, первая инстанция указала в решении, что "добровольное следование процедуре погашения задолженности по синдицированному кредиту при условии, что данные денежные средства блокируются в иностранной юрисдикции, не доходят до российского банка-кредитора и об этом достоверно известно ответчику, не освобождает ответчика от обязательства осуществлять прямое исполнение надлежащему кредитору". Арбитражный суд Московского округа в ноябре отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение. Суд предложил проверить доводы ответчика о том, что погашение в адрес иностранных банков производилось "Норникелем" с разрешения Минфина РФ, а также о том, что истец, получив по решению суда деньги от ответчика, сохранит еще и права требования к Deutsche Bank и Societe Generale. При новом рассмотрении истец при поддержке Банка России как третьего лица настаивал на том, что разрешения Минфина платить иностранным банкам выдавались под условием соблюдения прав Альфа-банка. Ответчик же заявил, что невыплата денег иностранным банкам несла бы риск дефолта по кредитным обязательствам на 4 миллиарда долларов и потенциального ареста экспортной выручки. При этом, подчеркивал юрист "Норникеля", истец не был прямым участником синдиката и данное антисанкционное регулирование на него не распространяется.

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