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Суд рассмотрит жалобу на арест генерала Малькова по делу о хищении топлива - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Суд рассмотрит жалобу на арест генерала Малькова по делу о хищении топлива
Суд рассмотрит жалобу на арест генерала Малькова по делу о хищении топлива - 16.09.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит жалобу на арест генерала Малькова по делу о хищении топлива
Мосгорсуд 23 сентября рассмотрит жалобу на арест бывшего замглавы ГУ МВД по Подмосковью генерал-майора Сергея Малькова по делу о хищении топлива у ведомства,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T22:56+0300
2026-09-16T22:56+0300
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москва
мвд
евротранс
мосгорсуд
топливо
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд 23 сентября рассмотрит жалобу на арест бывшего замглавы ГУ МВД по Подмосковью генерал-майора Сергея Малькова по делу о хищении топлива у ведомства, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мещанский суд Москвы 7 сентября арестовал Малькова на два месяца. Он обжаловал арест. "Апелляционная жалоба на постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Малькову назначена к рассмотрению 23 сентября", - говорится в данных суда. По делу суд также арестовал председателя совета директоров ПАО "Евротранс" Игоря Мартышова, трех его подчиненных, бывшего начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления (ЦХиСО ГУ) МВД России по Московской области полковника внутренней службы Алексея Суярова, его жалобу Мосгорсуд рассмотрит в этот же день. Кроме того, отправлена в СИЗО экс-начальник отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области подполковник внутренней службы Анна Левина. Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что сотрудники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России выявили факты хищения моторного топлива, принадлежащего ГУ МВД России по Московской области. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ). Предварительное расследование поручено Следственному департаменту МВД России. Устанавливаются обстоятельства и соучастники преступной деятельности, а также иные потерпевшие. Мероприятия проводили ГУСБ МВД России и главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
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общество , россия, московская область, москва, мвд, евротранс, мосгорсуд, топливо
Общество , РОССИЯ, Московская область, МОСКВА, МВД, Евротранс, Мосгорсуд, топливо
22:56 16.09.2026
 
Суд рассмотрит жалобу на арест генерала Малькова по делу о хищении топлива

Суд 23 сентября рассмотрит жалобу на арест генерала Малькова по делу о хищении топлива

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд 23 сентября рассмотрит жалобу на арест бывшего замглавы ГУ МВД по Подмосковью генерал-майора Сергея Малькова по делу о хищении топлива у ведомства, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Мещанский суд Москвы 7 сентября арестовал Малькова на два месяца. Он обжаловал арест.
"Апелляционная жалоба на постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Малькову назначена к рассмотрению 23 сентября", - говорится в данных суда.
По делу суд также арестовал председателя совета директоров ПАО "Евротранс" Игоря Мартышова, трех его подчиненных, бывшего начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления (ЦХиСО ГУ) МВД России по Московской области полковника внутренней службы Алексея Суярова, его жалобу Мосгорсуд рассмотрит в этот же день.
Кроме того, отправлена в СИЗО экс-начальник отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области подполковник внутренней службы Анна Левина.
Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что сотрудники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России выявили факты хищения моторного топлива, принадлежащего ГУ МВД России по Московской области. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ).
Предварительное расследование поручено Следственному департаменту МВД России. Устанавливаются обстоятельства и соучастники преступной деятельности, а также иные потерпевшие. Мероприятия проводили ГУСБ МВД России и главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
 
ОбществоРОССИЯМосковская областьМОСКВАМВДЕвротрансМосгорсудтопливо
 
 
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