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Сын Трампа посетит Тбилиси в ближайшее время

Сын Трампа посетит Тбилиси в ближайшее время - 16.09.2026, ПРАЙМ

Сын Трампа посетит Тбилиси в ближайшее время

Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что посетит Тбилиси в ближайшее время и примет участие в церемонии закладки фундамента проекта Trump Tower | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:03+0300

2026-09-16T10:03+0300

2026-09-16T10:03+0300

мировая экономика

тбилиси

сша

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ТБИЛИСИ, 16 сен - ПРАЙМ. Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что посетит Тбилиси в ближайшее время и примет участие в церемонии закладки фундамента проекта Trump Tower Tbilisi. "Очень, очень скоро (приеду в Тбилиси - ред.). Я обязательно буду присутствовать на церемонии закладки фундамента (комплекса Trump Tower Tbilisi - ред.). Уверен, что после этого буду часто приезжать в Тбилиси, и это меня очень радует", — сказал Эрик Трамп в эксклюзивном интервью грузинской телекомпании "Рустави 2", отвечая на вопрос о том, когда его ждать в грузинской столице. Он также отметил экономический рост Грузии и развитие отношений страны с Западом. "Грузия проделала невероятную работу и действительно заслуживает похвалы за это", — сказал сын президента США. По его словам, страна активно развивается в сферах технологий, торговли и туризма, а ее расположение на перекрестке Европы и Азии делает ее важным торговым направлением. Трамп также заявил, что считает проект Trump Tower Tbilisi возможным началом нового этапа в отношениях между Грузией и США. В апреле представитель партнеров проекта сообщал, что The Trump Organization планирует построить Trump Tower Tbilisi, многофункциональный комплекс, который станет самым высоким зданием столицы Грузии и будет включать в себя элитные апартаменты, магазины и гостиничный сервис. Международная презентация проекта Trump Tower Tbilisi состоялась в Тбилиси 15 сентября. Башня Trump Tower Tbilisi будет иметь высоту 280 метров и 62 этажа. Завершение ее строительства запланировано на 2031 год, а всего района - на 2033 год.

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мировая экономика, тбилиси, сша, грузия, дональд трамп