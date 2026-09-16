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Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone

Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone - 16.09.2026, ПРАЙМ

Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone

Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone, оно доступно в App Store под названием Craftersy, следует из сообщения банка. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T09:50+0300

2026-09-16T09:50+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone, оно доступно в App Store под названием Craftersy, следует из сообщения банка. "Установите или обновите наше новое приложение Craftersy или CraftT", - говорится в Telegram-канале банка. Сообщается, что после выхода iOS 27 некоторые версии приложений могут работать некорректно‎, а в новом приложении проблема устранена. Корреспондент РИА Новости убедился, что страница приложения в App Store стилизована под приложение онлайн-книги для записи рецептов, но после скачивания пользователю открывается привычный интерфейс.

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технологии, банки, финансы