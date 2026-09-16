https://1prime.ru/20260916/t-bank-873345899.html

Т-Банк открыл книгу заявок на облигации объемом 30 млрд рублей

Т-Банк открыл книгу заявок на облигации объемом 30 млрд рублей - 16.09.2026, ПРАЙМ

Т-Банк открыл книгу заявок на облигации объемом 30 млрд рублей

Т-Банк открыл книгу заявок на облигации выпуска объемом 30 миллиардов рублей, обеспеченные портфелем выданных банком потребительских кредитов, говорится в... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:16+0300

2026-09-16T12:16+0300

2026-09-16T12:16+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Т-Банк открыл книгу заявок на облигации выпуска объемом 30 миллиардов рублей, обеспеченные портфелем выданных банком потребительских кредитов, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка купона фиксированная, ориентир - до 16,5% годовых. Окончательный размер ставки будет определен после завершения сбора заявок 25 сентября. Купоны будут выплачиваться ежемесячно на первоначальный номинал в течение года. С 27 октября 2027 года начнется амортизация - постепенная выплата инвесторам вложенных средств вместе с купонами. Эмитент ценных бумаг - ООО "СФО ТБ-11". Ожидаемая дата погашения - 27 августа 2028 года, предельная дата погашения - 27 марта 2035 года. Особенность выпуска - револьверный период. В течение первого года номинал облигаций не погашается: средства, поступающие в счет погашения основного долга по кредитам, направляются на пополнение портфеля новыми кредитами с аналогичными параметрами. Поэтому купоны в течение этого периода начисляются на весь первоначально вложенный капитал. "Это девятый выпуск облигаций, обеспеченных портфелями потребительских кредитов Т-Банка. Совокупный объем таких публичных размещений с апреля 2025 года составил 102,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

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