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Т-Банк готов к запуску криптовалютного сервиса в октябре

Т-Банк готов к запуску криптовалютного сервиса в октябре - 16.09.2026, ПРАЙМ

Т-Банк готов к запуску криптовалютного сервиса в октябре

Т-Банк готов к запуску криптовалютного сервиса - уже в октябре - при наличии подзаконных актов, об этом сообщил вице-президент кредитной организации Дмитрий... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:17+0300

2026-09-16T13:17+0300

2026-09-16T13:17+0300

финансы

банки

технологии

сергей швецов

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банк россии

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Т-Банк готов к запуску криптовалютного сервиса - уже в октябре - при наличии подзаконных актов, об этом сообщил вице-президент кредитной организации Дмитрий Панченко, выступая на форуме АКРА "Цифровые финансы". По его словам, экосистема Т-Банка технически готова предоставить своим клиентам все услуги и сервисы, связанные с криптовалютами. "Наша инфраструктура готова к запуску на первых клиентов уже в октябре - мы ждем только вступления в силу подзаконных актов", - сказал он. "При этом, по нашим оценкам, основной объем криптоактивов перейдет в регулируемое поле в 2027 году. Это произойдет вместе с вступлением в силу следующих законодательных изменений", - уточнил он. В свою очередь ранее в среду председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил, что биржа к 1 декабря будет технологически готова к запуску торгов криптовалютой. С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, биткоин, эфир и Tether USDT. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только эти три криптовалюты с лимитом 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений. Перед сделками всем инвесторам вне зависимости от статуса необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, технологии, сергей швецов, акра, банк россии