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Т-Банк готов к запуску криптовалютного сервиса в октябре - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Т-Банк готов к запуску криптовалютного сервиса в октябре
Т-Банк готов к запуску криптовалютного сервиса в октябре - 16.09.2026, ПРАЙМ
Т-Банк готов к запуску криптовалютного сервиса в октябре
Т-Банк готов к запуску криптовалютного сервиса - уже в октябре - при наличии подзаконных актов, об этом сообщил вице-президент кредитной организации Дмитрий... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:17+0300
2026-09-16T13:17+0300
финансы
банки
технологии
сергей швецов
акра
банк россии
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Т-Банк готов к запуску криптовалютного сервиса - уже в октябре - при наличии подзаконных актов, об этом сообщил вице-президент кредитной организации Дмитрий Панченко, выступая на форуме АКРА "Цифровые финансы". По его словам, экосистема Т-Банка технически готова предоставить своим клиентам все услуги и сервисы, связанные с криптовалютами. "Наша инфраструктура готова к запуску на первых клиентов уже в октябре - мы ждем только вступления в силу подзаконных актов", - сказал он. "При этом, по нашим оценкам, основной объем криптоактивов перейдет в регулируемое поле в 2027 году. Это произойдет вместе с вступлением в силу следующих законодательных изменений", - уточнил он. В свою очередь ранее в среду председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил, что биржа к 1 декабря будет технологически готова к запуску торгов криптовалютой. С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, биткоин, эфир и Tether USDT. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только эти три криптовалюты с лимитом 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений. Перед сделками всем инвесторам вне зависимости от статуса необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы.
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финансы, банки, технологии, сергей швецов, акра, банк россии
Финансы, Банки, Технологии, Сергей Швецов, АКРА, Банк России
13:17 16.09.2026
 
Т-Банк готов к запуску криптовалютного сервиса в октябре

Т-Банк готов к запуску криптовалютного сервиса уже в октябре

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Т-Банк готов к запуску криптовалютного сервиса - уже в октябре - при наличии подзаконных актов, об этом сообщил вице-президент кредитной организации Дмитрий Панченко, выступая на форуме АКРА "Цифровые финансы".
По его словам, экосистема Т-Банка технически готова предоставить своим клиентам все услуги и сервисы, связанные с криптовалютами.
"Наша инфраструктура готова к запуску на первых клиентов уже в октябре - мы ждем только вступления в силу подзаконных актов", - сказал он.
"При этом, по нашим оценкам, основной объем криптоактивов перейдет в регулируемое поле в 2027 году. Это произойдет вместе с вступлением в силу следующих законодательных изменений", - уточнил он.
В свою очередь ранее в среду председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил, что биржа к 1 декабря будет технологически готова к запуску торгов криптовалютой.
С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, биткоин, эфир и Tether USDT. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только эти три криптовалюты с лимитом 300 тысяч рублей в год у каждого посредника.
Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений. Перед сделками всем инвесторам вне зависимости от статуса необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы.
 
ФинансыБанкиТехнологииСергей ШвецовАКРАБанк России
 
 
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