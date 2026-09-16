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Тариф на газ в Молдавии может снова вырасти в октябре - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Тариф на газ в Молдавии может снова вырасти в октябре
Тариф на газ в Молдавии может снова вырасти в октябре - 16.09.2026, ПРАЙМ
Тариф на газ в Молдавии может снова вырасти в октябре
Тариф на газ в Молдавии может снова вырасти в октябре, заявил министр энергетики республики Дорин Жунгиету. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:25+0300
2026-09-16T15:25+0300
газ
молдавия
ормузский пролив
нарэ
нацбанк
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КИШИНЕВ, 16 сен - ПРАЙМ. Тариф на газ в Молдавии может снова вырасти в октябре, заявил министр энергетики республики Дорин Жунгиету. В конце августа правительство Молдавии продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса. Это произошло на фоне решения НАРЭ повысить тариф на газ на 41%. "Очень возможно изменение цены на газ в Молдавии уже в октябре. Ситуация на международных рынках не добавляет стабильности, а республика сегодня закупает объемы, не зная точно цены поставок, поскольку она формируется на основе средних значений за прошедший месяц", - сказал Жунгиету на брифинге. По его словам, точно сказать, на сколько вырастет тариф, можно будет только после того, как станет известна средняя закупочная цена газа за сентябрь. Жунгиету отметил, что среди факторов, поддерживающих высокие цены на газ, блокировка транспортировки через Ормузский пролив, конкуренция между европейским и азиатским рынками сжиженного газа и относительно низкий уровень газа, хранящегося в европейских подземных хранилищах. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
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газ, молдавия, ормузский пролив, нарэ, нацбанк
Газ, МОЛДАВИЯ, Ормузский пролив, НАРЭ, Нацбанк
15:25 16.09.2026
 
Тариф на газ в Молдавии может снова вырасти в октябре

Министр энергетики Жунгиету: тариф на газ в Молдавии может снова вырасти в октябре

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КИШИНЕВ, 16 сен - ПРАЙМ. Тариф на газ в Молдавии может снова вырасти в октябре, заявил министр энергетики республики Дорин Жунгиету.
В конце августа правительство Молдавии продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса. Это произошло на фоне решения НАРЭ повысить тариф на газ на 41%.
"Очень возможно изменение цены на газ в Молдавии уже в октябре. Ситуация на международных рынках не добавляет стабильности, а республика сегодня закупает объемы, не зная точно цены поставок, поскольку она формируется на основе средних значений за прошедший месяц", - сказал Жунгиету на брифинге.
По его словам, точно сказать, на сколько вырастет тариф, можно будет только после того, как станет известна средняя закупочная цена газа за сентябрь.
Жунгиету отметил, что среди факторов, поддерживающих высокие цены на газ, блокировка транспортировки через Ормузский пролив, конкуренция между европейским и азиатским рынками сжиженного газа и относительно низкий уровень газа, хранящегося в европейских подземных хранилищах.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
 
ГазМОЛДАВИЯОрмузский проливНАРЭНацбанк
 
 
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