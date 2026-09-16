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Власти прокомментировали разлив дизельного топлива на Таймыре

Власти прокомментировали разлив дизельного топлива на Таймыре - 16.09.2026, ПРАЙМ

Власти прокомментировали разлив дизельного топлива на Таймыре

Явных признаков нанесения ущерба окружающей среде на Таймыре, где произошла разгерметизация цистерны с дизельным топливом, не обнаружено, сообщил глава... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:24+0300

2026-09-16T14:24+0300

2026-09-16T14:24+0300

происшествия

таймыр

мчс

топливо

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НОВОСИБИРСК, 16 сен – ПРАЙМ. Явных признаков нанесения ущерба окружающей среде на Таймыре, где произошла разгерметизация цистерны с дизельным топливом, не обнаружено, сообщил глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Алексей Членов. Во вторник краевой главк МЧС сообщил о разливе дизельного топлива на Таймыре. По его данным, угрозы жизни и здоровью населения нет. В оперативных службах региона уточняли РИА Новости, что пролилось около 170 тонн нефтепродуктов. "Ситуация находится под контролем. Угрозы для населения нет. Явных признаков нанесения ущерба окружающей среде не обнаружено", - написал Членов в своем канале в "Максе". Он уточнил, что в среду в поселок Сындасско, где произошло ЧП, направляются представители надзорных и экспертных органов для отбора проб. По результатам лабораторных исследований будет дана дополнительная оценка. Глава Таймыра также сообщил, что в поселке имеется десятидневный запас топлива для снабжения местной дизельной электростанции. В ближайшее время топливо будет доставлено из Хатанги в полном объеме, заверил он.

таймыр

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таймыр, мчс, топливо