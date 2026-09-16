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Токаев предложил Южной Корее выстроить полный производственный цикл
Токаев предложил Южной Корее выстроить полный производственный цикл - 16.09.2026, ПРАЙМ
Токаев предложил Южной Корее выстроить полный производственный цикл
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Южной Корее выстроить полный производственный цикл в сфере критических минералов, сообщает пресс-служба... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:08+0300
2026-09-16T13:08+0300
2026-09-16T13:08+0300
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южная корея
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АСТАНА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Южной Корее выстроить полный производственный цикл в сфере критических минералов, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Токаев принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея" в Сеуле в котором, кроме Казахстана, участвуют президенты Киргизии, Узбекистана. Таджикистана, Туркмении и Южной Кореи.
"Приветствую достигнутую в рамках нынешнего визита договоренность о создании в Алматы совместного Центра по исследованию редких и редкоземельных металлов с участием Корейского института содействия технологиям. Нашей целью должно стать выстраивание полного производственного цикла – от исследований и добычи критически важного сырья до глубокой переработки, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - приводятся в сообщении слова Токаева.
Президент Казахстана уточнил, что, в частности, речь идет о производстве полупроводников, микроэлектроники, аккумуляторов, компонентов для электромобилей и робототехнике. Для практической реализации этой задачи Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместную казахстанско-южнокорейскую компанию.
По его словам, Казахстан располагает значительной ресурсной базой и входит в число мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов, при этом все 10 минералов, отнесенных Южной Кореей к категории стратегических, представлены в минерально-сырьевой базе республики. "Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и технологических возможностей Кореи открывает широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества", - отметил казахстанский президент.
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Промышленность, Технологии, КАЗАХСТАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ, Касым-Жомарт Токаев
Токаев предложил Южной Корее выстроить полный производственный цикл
Президент Казахстана Токаев предложил Южной Корее выстроить полный производственный цикл
АСТАНА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Южной Корее выстроить полный производственный цикл в сфере критических минералов, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Токаев принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея" в Сеуле в котором, кроме Казахстана, участвуют президенты Киргизии, Узбекистана. Таджикистана, Туркмении и Южной Кореи.
"Приветствую достигнутую в рамках нынешнего визита договоренность о создании в Алматы совместного Центра по исследованию редких и редкоземельных металлов с участием Корейского института содействия технологиям. Нашей целью должно стать выстраивание полного производственного цикла – от исследований и добычи критически важного сырья до глубокой переработки, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - приводятся в сообщении слова Токаева.
Президент Казахстана уточнил, что, в частности, речь идет о производстве полупроводников, микроэлектроники, аккумуляторов, компонентов для электромобилей и робототехнике. Для практической реализации этой задачи Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместную казахстанско-южнокорейскую компанию.
По его словам, Казахстан располагает значительной ресурсной базой и входит в число мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов, при этом все 10 минералов, отнесенных Южной Кореей к категории стратегических, представлены в минерально-сырьевой базе республики. "Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и технологических возможностей Кореи открывает широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества", - отметил казахстанский президент.