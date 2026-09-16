https://1prime.ru/20260916/tonny-873364358.html
В Самарской области с начала года собрали три миллиона тонн зерна
В Самарской области с начала года собрали три миллиона тонн зерна - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Самарской области с начала года собрали три миллиона тонн зерна
Три миллиона тонн зерна собрали в Самарской области с начала 2026 года, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:28+0300
2026-09-16T19:28+0300
2026-09-16T19:29+0300
сельское хозяйство
россия
самарская область
валентина матвиенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873364358.jpg?1789576171
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Три миллиона тонн зерна собрали в Самарской области с начала 2026 года, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Федорищев в среду по рабочим вопросам встретился с главой Совфеда Валентиной Матвиенко. "Намолотили три миллиона тонн, подрос (объем урожая - ред.). К сожалению, мы знаем, что есть особенности цены сейчас на урожай. Она не такая высокая, как в прошлом году. Но вместе с тем наши аграрии не останавливаются", - ответил Федорищев на вопрос Матвиенко, какой урожай ожидается в 2026 году по сравнению с предыдущим. Губернатор также отметил, что в Самарской области в области сельского хозяйства внедрили технологии беспилотных летальных аппаратов, которыми на сегодняшний день обрабатывается треть полей в регионе, такие технологии позволяют повышать рост объемов урожая на 30%.
самарская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, самарская область, валентина матвиенко
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Самарская область, Валентина Матвиенко
В Самарской области с начала года собрали три миллиона тонн зерна
Федорищев: в Самарской области собрали три миллиона тонн зерна с начала года
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Три миллиона тонн зерна собрали в Самарской области с начала 2026 года, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Федорищев в среду по рабочим вопросам встретился с главой Совфеда Валентиной Матвиенко.
"Намолотили три миллиона тонн, подрос (объем урожая - ред.). К сожалению, мы знаем, что есть особенности цены сейчас на урожай. Она не такая высокая, как в прошлом году. Но вместе с тем наши аграрии не останавливаются", - ответил Федорищев на вопрос Матвиенко, какой урожай ожидается в 2026 году по сравнению с предыдущим.
Губернатор также отметил, что в Самарской области в области сельского хозяйства внедрили технологии беспилотных летальных аппаратов, которыми на сегодняшний день обрабатывается треть полей в регионе, такие технологии позволяют повышать рост объемов урожая на 30%.