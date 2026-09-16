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В Самарской области с начала года собрали три миллиона тонн зерна - 16.09.2026, ПРАЙМ
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В Самарской области с начала года собрали три миллиона тонн зерна
В Самарской области с начала года собрали три миллиона тонн зерна - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Самарской области с начала года собрали три миллиона тонн зерна
Три миллиона тонн зерна собрали в Самарской области с начала 2026 года, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:28+0300
2026-09-16T19:29+0300
сельское хозяйство
россия
самарская область
валентина матвиенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873364358.jpg?1789576171
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Три миллиона тонн зерна собрали в Самарской области с начала 2026 года, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Федорищев в среду по рабочим вопросам встретился с главой Совфеда Валентиной Матвиенко. "Намолотили три миллиона тонн, подрос (объем урожая - ред.). К сожалению, мы знаем, что есть особенности цены сейчас на урожай. Она не такая высокая, как в прошлом году. Но вместе с тем наши аграрии не останавливаются", - ответил Федорищев на вопрос Матвиенко, какой урожай ожидается в 2026 году по сравнению с предыдущим. Губернатор также отметил, что в Самарской области в области сельского хозяйства внедрили технологии беспилотных летальных аппаратов, которыми на сегодняшний день обрабатывается треть полей в регионе, такие технологии позволяют повышать рост объемов урожая на 30%.
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сельское хозяйство, россия, самарская область, валентина матвиенко
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Самарская область, Валентина Матвиенко
19:28 16.09.2026 (обновлено: 19:29 16.09.2026)
 
В Самарской области с начала года собрали три миллиона тонн зерна

Федорищев: в Самарской области собрали три миллиона тонн зерна с начала года

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Три миллиона тонн зерна собрали в Самарской области с начала 2026 года, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Федорищев в среду по рабочим вопросам встретился с главой Совфеда Валентиной Матвиенко.
"Намолотили три миллиона тонн, подрос (объем урожая - ред.). К сожалению, мы знаем, что есть особенности цены сейчас на урожай. Она не такая высокая, как в прошлом году. Но вместе с тем наши аграрии не останавливаются", - ответил Федорищев на вопрос Матвиенко, какой урожай ожидается в 2026 году по сравнению с предыдущим.
Губернатор также отметил, что в Самарской области в области сельского хозяйства внедрили технологии беспилотных летальных аппаратов, которыми на сегодняшний день обрабатывается треть полей в регионе, такие технологии позволяют повышать рост объемов урожая на 30%.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯСамарская областьВалентина Матвиенко
 
 
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