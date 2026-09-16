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Почти на каждой десятой АЗС во Франции выявили нехватку топлива
Почти на каждой десятой АЗС во Франции выявили нехватку топлива - 16.09.2026, ПРАЙМ
Почти на каждой десятой АЗС во Франции выявили нехватку топлива
Почти на каждой десятой заправке во Франции наблюдаются проблемы с поставками хотя бы одного вида топлива на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:17+0300
2026-09-16T15:17+0300
2026-09-16T15:17+0300
франция
ближний восток
иран
totalenergies
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ПАРИЖ, 16 сен – ПРАЙМ. Почти на каждой десятой заправке во Франции наблюдаются проблемы с поставками хотя бы одного вида топлива на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, заявила в среду официальный представитель французского кабмина Мод Брежон. "Что касается сложностей со снабжением в плане логистических цепочек, то примерно 10% АЗС столкнулись с трудностями хотя бы с одним видом топлива", - сказала она в ходе брифинга. По словам представителя, в основном речь идет о заправках энергокомпании TotalEnergies, которая ввела потолок цен на бензин и дизель. Более низкие цены создают повышенный спрос, из-за чего могут возникать проблемы со своевременным снабжением АЗС топливом, особенно после выходных, пояснила она. Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Стоимость дизтоплива в стране достигла 2,3 евро за литр, а бензина – 2,1 евро. Это в среднем почти на 30% больше, чем до кризиса.
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франция, ближний восток, иран, totalenergies, топливо
ФРАНЦИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, TotalEnergies, топливо
Почти на каждой десятой АЗС во Франции выявили нехватку топлива
Брежон: почти на каждой десятой АЗС во Франции наблюдается нехватка топлива
ПАРИЖ, 16 сен – ПРАЙМ. Почти на каждой десятой заправке во Франции наблюдаются проблемы с поставками хотя бы одного вида топлива на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, заявила в среду официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.
"Что касается сложностей со снабжением в плане логистических цепочек, то примерно 10% АЗС столкнулись с трудностями хотя бы с одним видом топлива", - сказала она в ходе брифинга.
По словам представителя, в основном речь идет о заправках энергокомпании TotalEnergies, которая ввела потолок цен на бензин и дизель. Более низкие цены создают повышенный спрос, из-за чего могут возникать проблемы со своевременным снабжением АЗС топливом, особенно после выходных, пояснила она.
Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Стоимость дизтоплива в стране достигла 2,3 евро за литр, а бензина – 2,1 евро. Это в среднем почти на 30% больше, чем до кризиса.