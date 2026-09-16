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Почти на каждой десятой АЗС во Франции выявили нехватку топлива

Почти на каждой десятой АЗС во Франции выявили нехватку топлива - 16.09.2026, ПРАЙМ

Почти на каждой десятой АЗС во Франции выявили нехватку топлива

Почти на каждой десятой заправке во Франции наблюдаются проблемы с поставками хотя бы одного вида топлива на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке,... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T15:17+0300

2026-09-16T15:17+0300

2026-09-16T15:17+0300

франция

ближний восток

иран

totalenergies

топливо

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ПАРИЖ, 16 сен – ПРАЙМ. Почти на каждой десятой заправке во Франции наблюдаются проблемы с поставками хотя бы одного вида топлива на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, заявила в среду официальный представитель французского кабмина Мод Брежон. "Что касается сложностей со снабжением в плане логистических цепочек, то примерно 10% АЗС столкнулись с трудностями хотя бы с одним видом топлива", - сказала она в ходе брифинга. По словам представителя, в основном речь идет о заправках энергокомпании TotalEnergies, которая ввела потолок цен на бензин и дизель. Более низкие цены создают повышенный спрос, из-за чего могут возникать проблемы со своевременным снабжением АЗС топливом, особенно после выходных, пояснила она. Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Стоимость дизтоплива в стране достигла 2,3 евро за литр, а бензина – 2,1 евро. Это в среднем почти на 30% больше, чем до кризиса.

франция

ближний восток

иран

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франция, ближний восток, иран, totalenergies, топливо