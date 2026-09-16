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Цивилев и Развожаев обсудили наращивание поставок топлива в Севастополь

Цивилев и Развожаев обсудили наращивание поставок топлива в Севастополь - 16.09.2026, ПРАЙМ

Цивилев и Развожаев обсудили наращивание поставок топлива в Севастополь

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили наращивание поставок субсидированного топлива в регион, сообщили в... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T23:04+0300

2026-09-16T23:04+0300

2026-09-16T23:04+0300

россия

севастополь

михаил развожаев

сергей цивилев

топливо

минэнерго рф

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили наращивание поставок субсидированного топлива в регион, сообщили в министерстве. "Сергей Цивилев и Михаил Развожаев обсудили подготовку Севастополя к отопительному сезону... Министерство энергетики держит на особом контроле ситуацию в Севастополе и оказывает городу всю необходимую помощь, в том числе связанную с поставками топлива", - говорится в сообщении. В ходе встречи также обсудили готовность объектов электро-, тепло- и водоснабжения, наличие необходимых ресурсов и резервов, а также работу городских служб при возможных внештатных ситуациях. "Отдельно рассмотрен вопрос топливообеспечения региона. В частности, обсуждалось дальнейшее наращивание объемов поставок субсидированного топлива в Севастополь", - добавляется в сообщении. Развожаев отметил, что подготовка Севастополя к отопительному сезону 2026-2027 годов идет по плану. Особое внимание уделяется готовности аварийных бригад, запасам оборудования и топлива, а также подготовке многоквартирных домов и социальных объектов. В Минэнерго подчеркнули, что все службы должны быть готовы к стабильной работе систем жизнеобеспечения и оперативной ликвидации возможных аварий и повреждений в течение отопительного сезона.

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россия, севастополь, михаил развожаев, сергей цивилев, топливо, минэнерго рф