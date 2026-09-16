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Торговля товарами между Евросоюзом и Канадой выросла на 75% за десять лет

Торговля товарами между Евросоюзом и Канадой выросла на 75% за десять лет - 16.09.2026, ПРАЙМ

Торговля товарами между Евросоюзом и Канадой выросла на 75% за десять лет

Торговля товарами между Евросоюзом и Канадой выросла на 75% за менее чем 10 лет, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T11:43+0300

2026-09-16T11:43+0300

2026-09-16T11:43+0300

мировая экономика

россия

канада

урсула фон дер ляйен

ес

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Торговля товарами между Евросоюзом и Канадой выросла на 75% за менее чем 10 лет, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге. "Благодаря CETA (соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой - ред.) наша торговля товарами выросла на 75% менее чем за десять лет. Это показывает силу наших торговых соглашений", - сказала фон дер Ляйен. Евросоюз и Канада подписали CETA в 2016 году. Соглашение отменило более 99% пошлин в торговле между странами Евросоюза и Канадой.

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мировая экономика, россия, канада, урсула фон дер ляйен, ес