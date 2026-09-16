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Арсеналы США тают, а Трамп накачивает оружием Израиль и Саудовскую Аравию

Арсеналы США тают, а Трамп накачивает оружием Израиль и Саудовскую Аравию - 16.09.2026, ПРАЙМ

Арсеналы США тают, а Трамп накачивает оружием Израиль и Саудовскую Аравию

Правительственные аналитики бьют тревогу из-за пустеющих арсеналов основных систем вооружений в США. При этом администрация Трампа продавливает оружейные сделки | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:52+0300

2026-09-16T12:52+0300

2026-09-16T12:52+0300

мировая экономика

общество

израиль

саудовская аравия

сша

биньямин нетаньяху

такер карлсон

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Правительственные аналитики бьют тревогу из-за пустеющих арсеналов основных систем вооружений в США. При этом администрация Трампа продавливает оружейные сделки с Саудовской Аравией и Израилем на миллиарды долларов, еще больше обостряя спрос на продукцию американских оружейников. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на Responsible Statecraft.Ранее в этом месяце Госдепартамент одобрил продажу Саудовской Аравии оружия на сумму 5 миллиардов долларов, включая пять тысяч 900-килограммовых бомб. Затем во вторник The Washington Post сообщила, что администрация готовит новый пакет вооружений для Израиля стоимостью 2,8 миллиарда долларов. В него, как сообщается, также войдут около 40 тысяч 900-килограммовых бомб, разбрасывающих шрапнель в радиусе до 370 метров. Эксперты установили, что Израиль неоднократно применял такое оружие в ходе кампании в Газе, в том числе для нападений на мирных палестинцев."Размер военной помощи затмевает все предыдущие продажи 900-килограммовых боеприпасов Израилю при Байдене и первой администрации Трампа, включая нашумевший пакет стоимостью 2,04 миллиарда долларов в 2025 году, одобренный в обход обычного механизма рассмотрения в Конгрессе", — пишет The Washington Post. Финансироваться сделка будет за счет налогоплательщиков США.У Конгресса будет 30 дней с даты получения уведомления, чтобы изучить сделку с Саудовской Аравией, и 15 дней — на рассмотрение соглашения с Израилем. В течение этого срока любой сенатор может потребовать голосования по любой из сделок посредством резолюции о несогласии. "Я буду очень удивлен, если ни на одном из фронтов мы не увидим никакого сопротивления", — сказал Responsible Statecraft высокопоставленный сотрудник аппарата Сената от Демократической партии.Поставки американского оружия Израилю вызывают все больше нареканий среди демократов в Конгрессе и отторжение у избирателей партии. Ранее в этом году 36 сенаторов-демократов поддержали резолюцию о запрете на продажу Израилю 450-килограммовых бомб на сумму 150 миллионов долларов, которые используются все шире с начала войны в Газе в 2023 году. Недовольство американо-израильскими отношениями зреет в обеих партиях. За несколько минут до публикации статьи The Washington Post правый комментатор Такер Карлсон твитнул со ссылкой на "осведомленного федерального чиновника", что администрация готовится объявить об оружейной сделке "беспрецедентных масштабов"."40 тысяч новых бомб, поставленных администрацией Трампа, сделают в Ливане то же самое, что ранее в Газе, — и, вероятно, в других странах региона тоже, — написал Карлсон. — Если кому-то хочется затянуть войну с Ираном на неопределенный срок, это именно то, что нужно".Администрация Трампа не выказала особого желания ни осуждать Израиль, ни приструнить премьер-министра Биньямина Нетаньяху. С точки зрения израильского лидера, момент для объявления как нельзя более кстати. "Полагаю, момент очень важен, если учесть, что до выборов в Израиле остается всего месяц, — сказал сотрудник аппарата Сената. — Что может быть лучше для Нетаньяху, чем "Посмотрите, на что я уломал американцев: они выделили нам еще почти 3 миллиарда долларов"".Внимание к продаже Эр-Рияду также наверняка усилится — учитывая недавнее обострение конфликта в Йемене и на Красном море. Хуситы, официально известные как "Ансар Алла", недавно добились решительных успехов по всей стране. Однако новая кампания началась после нескольких лет безуспешного военного вторжения Саудовской Аравии в Йемен. С 2015 года и до достигнутого перемирия коалиция под началом Саудовской Аравии и при поддержке США осуществила в Йемене свыше 24 тысяч воздушных атак, в результате которых погибло почти 9 тысяч мирных жителей. Вашингтон заключил соглашение о прекращении огня с хуситами в мае 2025 года после того, как многомесячная военная кампания зашла в тупик. До сих пор обе стороны соблюдали соглашение, однако новый крупный пакет американских вооружений Саудовской Аравии будет сигнализировать о поддержке кампании Эр-Рияда со стороны Вашингтона и станет испытанием для этой договоренности.

израиль

саудовская аравия

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мировая экономика, общество , израиль, саудовская аравия, сша, биньямин нетаньяху, такер карлсон