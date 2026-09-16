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Тремасов рассказал, когда ЦБ вернется к снижению ключевой ставки
Тремасов рассказал, когда ЦБ вернется к снижению ключевой ставки - 16.09.2026, ПРАЙМ
Тремасов рассказал, когда ЦБ вернется к снижению ключевой ставки
Банк России вернется к снижению ключевой ставки, когда увидит затухание инфляционных процессов, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Международном | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:52+0300
2026-09-16T11:52+0300
2026-09-16T11:52+0300
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России вернется к снижению ключевой ставки, когда увидит затухание инфляционных процессов, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF - 2026 в Тюмени.
ЦБ на сентябрьском заседании прервал почти полуторагодовой цикл смягчения денежно-кредитной политики и впервые с апреля прошлого года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. А оценка устойчивой инфляции в России на фоне роста цен на моторное топливо была повышена до 5-6% в пересчете на год 4-5% ранее.
"В дальнейшем для принятия решений по ключевой ставке нам очень важна будет эта картина: насколько быстро начнут затухать инфляционные процессы, насколько быстро устойчивая инфляция начнет вновь возвращаться к целевым уровня", – сказал Тремасов.
Годовая инфляция в РФ, по оценке регулятора, на 7 сентября составила 6,3%.
"Мы сможем возобновить снижение ставки, когда увидим, что инфляционные процессы вновь разворачиваются вниз", - добавил советник главы ЦБ.
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Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
Тремасов рассказал, когда ЦБ вернется к снижению ключевой ставки
Тремасов: ЦБ вернется к снижению ставки, когда увидит затухание инфляционных процессов
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России вернется к снижению ключевой ставки, когда увидит затухание инфляционных процессов, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF - 2026 в Тюмени.
ЦБ на сентябрьском заседании прервал почти полуторагодовой цикл смягчения денежно-кредитной политики и впервые с апреля прошлого года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. А оценка устойчивой инфляции в России на фоне роста цен на моторное топливо была повышена до 5-6% в пересчете на год 4-5% ранее.
"В дальнейшем для принятия решений по ключевой ставке нам очень важна будет эта картина: насколько быстро начнут затухать инфляционные процессы, насколько быстро устойчивая инфляция начнет вновь возвращаться к целевым уровня", – сказал Тремасов.
Годовая инфляция в РФ, по оценке регулятора, на 7 сентября составила 6,3%.
"Мы сможем возобновить снижение ставки, когда увидим, что инфляционные процессы вновь разворачиваются вниз", - добавил советник главы ЦБ.