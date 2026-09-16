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В Центробанке заявили о высокой активности корпоративного кредитования
В Центробанке заявили о высокой активности корпоративного кредитования - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Центробанке заявили о высокой активности корпоративного кредитования
Высокая активность корпоративного кредитования в России остается, а его динамика идет с превышением прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:37+0300
2026-09-16T11:37+0300
2026-09-16T11:42+0300
финансы
банки
россия
банк россии
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Высокая активность корпоративного кредитования в России остается, а его динамика идет с превышением прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF-2026 в Тюмени. "Мы видим, что в корпоративном кредите сохраняется высокая активность. Динамика корпоративного кредита идет, скорее, с превышением нашего прогноза", - сказал он. Тремасов также подчеркнул, что динамика денежных агрегатов тоже складывается на повышенном уровне. Ранее, в июле, Банк России сохранил прогноз роста корпоративного кредитования на текущий год в диапазоне 7-11%.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
В Центробанке заявили о высокой активности корпоративного кредитования
Советник председателя ЦБ Тремасов заявил о высокой активности корпоративного кредитования
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Высокая активность корпоративного кредитования в России остается, а его динамика идет с превышением прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF-2026 в Тюмени.
"Мы видим, что в корпоративном кредите сохраняется высокая активность. Динамика корпоративного кредита идет, скорее, с превышением нашего прогноза", - сказал он.
Тремасов также подчеркнул, что динамика денежных агрегатов тоже складывается на повышенном уровне.
Ранее, в июле, Банк России
сохранил прогноз роста корпоративного кредитования на текущий год в диапазоне 7-11%.