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ЦБ призвал не предлагать неквалифицированным инвесторам паи ПИФ - 16.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ призвал не предлагать неквалифицированным инвесторам паи ПИФ
ЦБ призвал не предлагать неквалифицированным инвесторам паи ПИФ - 16.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ призвал не предлагать неквалифицированным инвесторам паи ПИФ
Паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, недопустимо предлагать неквалифицированным инвесторам,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:20+0300
2026-09-16T13:20+0300
финансы
рынок
россия
банк россии
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, недопустимо предлагать неквалифицированным инвесторам, говорится в информационном письме Банка России. "Информацию о таком фонде и его паях, если она направлена на привлечение или поддержание интереса к ним, не следует распространять среди "неквалов". Речь идет, например, о названии фонда, его доходности, о порядке покупки или продажи паев или выгодах от такой покупки", - сообщил ЦБ. Ограничения касаются всех способов, форм и каналов распространения информации, включая звонки, сайты, ссылки и QR-коды. "Такой же подход рекомендуется применять при предложении других ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Это снизит риск того, что инвесторы заинтересуются финансовыми инструментами, которые не соответствуют их опыту и уровню знаний", - считают в ЦБ.
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192
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финансы, рынок, россия, банк россии
Финансы, Рынок, РОССИЯ, Банк России
13:20 16.09.2026
 
ЦБ призвал не предлагать неквалифицированным инвесторам паи ПИФ

ЦБ: паи ПИФ не следует предлагать неквалифицированным инвесторам

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, недопустимо предлагать неквалифицированным инвесторам, говорится в информационном письме Банка России.
"Информацию о таком фонде и его паях, если она направлена на привлечение или поддержание интереса к ним, не следует распространять среди "неквалов". Речь идет, например, о названии фонда, его доходности, о порядке покупки или продажи паев или выгодах от такой покупки", - сообщил ЦБ.
Ограничения касаются всех способов, форм и каналов распространения информации, включая звонки, сайты, ссылки и QR-коды.
"Такой же подход рекомендуется применять при предложении других ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Это снизит риск того, что инвесторы заинтересуются финансовыми инструментами, которые не соответствуют их опыту и уровню знаний", - считают в ЦБ.
 
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