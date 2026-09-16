https://1prime.ru/20260916/tsb-873349399.html

ЦБ призвал не предлагать неквалифицированным инвесторам паи ПИФ

ЦБ призвал не предлагать неквалифицированным инвесторам паи ПИФ - 16.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ призвал не предлагать неквалифицированным инвесторам паи ПИФ

Паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, недопустимо предлагать неквалифицированным инвесторам,... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:20+0300

2026-09-16T13:20+0300

2026-09-16T13:20+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, недопустимо предлагать неквалифицированным инвесторам, говорится в информационном письме Банка России. "Информацию о таком фонде и его паях, если она направлена на привлечение или поддержание интереса к ним, не следует распространять среди "неквалов". Речь идет, например, о названии фонда, его доходности, о порядке покупки или продажи паев или выгодах от такой покупки", - сообщил ЦБ. Ограничения касаются всех способов, форм и каналов распространения информации, включая звонки, сайты, ссылки и QR-коды. "Такой же подход рекомендуется применять при предложении других ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Это снизит риск того, что инвесторы заинтересуются финансовыми инструментами, которые не соответствуют их опыту и уровню знаний", - считают в ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, рынок, россия, банк россии