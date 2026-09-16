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ЦБ РФ расширит статистику по рынку краудфандинга - 16.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ РФ расширит статистику по рынку краудфандинга
ЦБ РФ расширит статистику по рынку краудфандинга - 16.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ РФ расширит статистику по рынку краудфандинга
Банк России расширит статистику по рынку краудфандинга - регулятор начинает публиковать данные о компаниях малого и среднего бизнеса, которые получают... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:40+0300
2026-09-16T18:40+0300
финансы
россия
москва
санкт-петербург
краснодарский край
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России расширит статистику по рынку краудфандинга - регулятор начинает публиковать данные о компаниях малого и среднего бизнеса, которые получают финансирование, выпуская акции на инвестиционных платформах, говорится в сообщении ЦБ РФ. "Это позволит более качественно оценивать динамику рынка краудфандинга и перспективы его развития. Такие сведения будут выходить ежеквартально", - сообщил ЦБ. По данным регулятора, в первом полугодии 2026 года количество эмитентов сократилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на рынок долевого капитала вышла 61 компания. Чаще всего акции размещали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Смоленской области. Свыше половины объема инвестиций пришлось на эмитентов из сферы информационных технологий и компьютерных услуг.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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финансы, россия, москва, санкт-петербург, краснодарский край
Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Краснодарский край
18:40 16.09.2026
 
ЦБ РФ расширит статистику по рынку краудфандинга

ЦБ расширит статистику по рынку краудфандинга

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России расширит статистику по рынку краудфандинга - регулятор начинает публиковать данные о компаниях малого и среднего бизнеса, которые получают финансирование, выпуская акции на инвестиционных платформах, говорится в сообщении ЦБ РФ.
"Это позволит более качественно оценивать динамику рынка краудфандинга и перспективы его развития. Такие сведения будут выходить ежеквартально", - сообщил ЦБ.
По данным регулятора, в первом полугодии 2026 года количество эмитентов сократилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на рынок долевого капитала вышла 61 компания.
Чаще всего акции размещали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Смоленской области. Свыше половины объема инвестиций пришлось на эмитентов из сферы информационных технологий и компьютерных услуг.
 
ФинансыРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКраснодарский край
 
 
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