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Цена на бензин в Нидерландах достигла исторического максимума

Цена на бензин в Нидерландах достигла исторического максимума - 16.09.2026, ПРАЙМ

Цена на бензин в Нидерландах достигла исторического максимума

Цена на бензин в Нидерландах достигла исторического максимума, составив в среду 2,726 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации United... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:53+0300

2026-09-16T12:53+0300

2026-09-16T12:53+0300

нидерланды

ближний восток

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Цена на бензин в Нидерландах достигла исторического максимума, составив в среду 2,726 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers. Стоимость бензина в Нидерландах в среду выросла на 0,4 цента, составив 2,726 евро за литр. Предыдущий рекорд по цене топлива был установлен в начале сентября - 2,69 евро за литр. Цена на дизель составила 2,777 евро за литр, что не является рекордом. В апреле на фоне напряженности на Ближнем Востоке дизель дорожал до 2,819 евро за литр.

нидерланды

ближний восток

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нидерланды, ближний восток