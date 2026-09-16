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Цена на бензин в Нидерландах достигла исторического максимума
Цена на бензин в Нидерландах достигла исторического максимума - 16.09.2026, ПРАЙМ
Цена на бензин в Нидерландах достигла исторического максимума
Цена на бензин в Нидерландах достигла исторического максимума, составив в среду 2,726 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации United... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:53+0300
2026-09-16T12:53+0300
2026-09-16T12:53+0300
нидерланды
ближний восток
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Цена на бензин в Нидерландах достигла исторического максимума, составив в среду 2,726 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers.
Стоимость бензина в Нидерландах в среду выросла на 0,4 цента, составив 2,726 евро за литр. Предыдущий рекорд по цене топлива был установлен в начале сентября - 2,69 евро за литр.
Цена на дизель составила 2,777 евро за литр, что не является рекордом. В апреле на фоне напряженности на Ближнем Востоке дизель дорожал до 2,819 евро за литр.
нидерланды
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нидерланды, ближний восток
НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Цена на бензин в Нидерландах достигла исторического максимума
Цена на бензин в Нидерландах достигла исторического максимума, составив 2,726 евро за литр
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Цена на бензин в Нидерландах достигла исторического максимума, составив в среду 2,726 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers.
Стоимость бензина в Нидерландах в среду выросла на 0,4 цента, составив 2,726 евро за литр. Предыдущий рекорд по цене топлива был установлен в начале сентября - 2,69 евро за литр.
Цена на дизель составила 2,777 евро за литр, что не является рекордом. В апреле на фоне напряженности на Ближнем Востоке дизель дорожал до 2,819 евро за литр.