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Цены промпроизводителей в России за август выросли на 0,9% - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Цены промпроизводителей в России за август выросли на 0,9%
Цены промпроизводителей в России за август выросли на 0,9% - 16.09.2026, ПРАЙМ
Цены промпроизводителей в России за август выросли на 0,9%
Цены производителей промышленных товаров в России в августе выросли на 0,9% в месячном выражении после снижения на 2,5% в июле, в годовом - рост составил 6,5%,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:15+0300
2026-09-16T19:15+0300
промышленность
росстат
россия
инфляция
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в августе выросли на 0,9% в месячном выражении после снижения на 2,5% в июле, в годовом - рост составил 6,5%, свидетельствуют данные Росстата. "Индекс цен производителей промышленных товаров в августе 2026 года, по предварительным данным, к июлю 2026 года составил 100,9%, к декабрю 2025 года - 107,9%", - говорится в сообщении. Цены производителей в сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении в августе выросли на 1,9% после снижения на 14,2% в июле; в годовом выражении рост составил 6,1%. В обрабатывающих производствах рост цен производителей в августе ускорился до 0,9% с 0,6% месяцем ранее; в годовом выражении цены выросли на 7,5%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей снизились на 1,8% как и месяцем ранее; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 0,7%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в августе выросли на 1,7% после роста на 1,2% в июле, в годовом выражении – увеличились на 3,1%.
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промышленность, росстат, россия, инфляция
Промышленность, Росстат, РОССИЯ, инфляция
19:15 16.09.2026
 
Цены промпроизводителей в России за август выросли на 0,9%

Росстат: цены производителей промышленных товаров в России в августе выросли на 0,9%

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в августе выросли на 0,9% в месячном выражении после снижения на 2,5% в июле, в годовом - рост составил 6,5%, свидетельствуют данные Росстата.
"Индекс цен производителей промышленных товаров в августе 2026 года, по предварительным данным, к июлю 2026 года составил 100,9%, к декабрю 2025 года - 107,9%", - говорится в сообщении.
Цены производителей в сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении в августе выросли на 1,9% после снижения на 14,2% в июле; в годовом выражении рост составил 6,1%. В обрабатывающих производствах рост цен производителей в августе ускорился до 0,9% с 0,6% месяцем ранее; в годовом выражении цены выросли на 7,5%.
В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей снизились на 1,8% как и месяцем ранее; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 0,7%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в августе выросли на 1,7% после роста на 1,2% в июле, в годовом выражении – увеличились на 3,1%.
 
ПромышленностьРосстатРОССИЯинфляция
 
 
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