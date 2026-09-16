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Названы самые популярные у россиян цвета нового iPhone

Названы самые популярные у россиян цвета нового iPhone - 16.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные у россиян цвета нового iPhone

Самой востребованной среди россиян моделью нового iPhone 18 стала версия Pro Max, а самым популярным цветом - бургунди, выяснили для РИА Новости маркетплейсы по | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:36+0300

2026-09-16T13:36+0300

2026-09-16T13:36+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Самой востребованной среди россиян моделью нового iPhone 18 стала версия Pro Max, а самым популярным цветом - бургунди, выяснили для РИА Новости маркетплейсы по итогам первой недели предзаказа. Американская компания Apple в прошлую среду представила обновленную линейку смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max в рамках осенней презентации. Отмечалось, что они будут доступны в четырех цветах: глубоком черном, утонченном серебристом, Glacier ("Ледник") и Burgundy ("Бургунди"). Первый складной iPhone Duo доступен в двух оттенках - Star White и Night Sky. "По итогам первых семи дней наибольший интерес покупателей в новой линейке вызывает iPhone 18 Pro Max, наиболее востребованным объемом памяти - 256 ГБ. Среди цветовых решений самым популярным стал новый оттенок "Бургунди", - рассказали в "М.Видео". Наиболее заметную динамику среди других новинок показывают AirPods 5, отмечает компания. Количество предзаказов на наушники на 20% превышает показатели предыдущего поколения. В "Яндекс Маркете" заметили, что интерес к новой линейке в целом оказался выше, чем в прошлом году: там объем заявок на предзаказ в денежном выражении на сегодняшний день превысил показатели аналогичного периода для iPhone 17 на 72,4 %. "Особенно высокий интерес покупатели проявляют к модели Pro Max. Спрос на iPhone 18 Pro вырос на 88% по сравнению с прошлым годом, а на iPhone 18 Pro Max - на 98% в количественном выражении", - добавили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, apple, м.видео, яндекс маркет