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Названы самые популярные у россиян цвета нового iPhone
Названы самые популярные у россиян цвета нового iPhone - 16.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные у россиян цвета нового iPhone
Самой востребованной среди россиян моделью нового iPhone 18 стала версия Pro Max, а самым популярным цветом - бургунди, выяснили для РИА Новости маркетплейсы по | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:36+0300
2026-09-16T13:36+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Самой востребованной среди россиян моделью нового iPhone 18 стала версия Pro Max, а самым популярным цветом - бургунди, выяснили для РИА Новости маркетплейсы по итогам первой недели предзаказа.
Американская компания Apple в прошлую среду представила обновленную линейку смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max в рамках осенней презентации. Отмечалось, что они будут доступны в четырех цветах: глубоком черном, утонченном серебристом, Glacier ("Ледник") и Burgundy ("Бургунди"). Первый складной iPhone Duo доступен в двух оттенках - Star White и Night Sky.
"По итогам первых семи дней наибольший интерес покупателей в новой линейке вызывает iPhone 18 Pro Max, наиболее востребованным объемом памяти - 256 ГБ. Среди цветовых решений самым популярным стал новый оттенок "Бургунди", - рассказали в "М.Видео".
Наиболее заметную динамику среди других новинок показывают AirPods 5, отмечает компания. Количество предзаказов на наушники на 20% превышает показатели предыдущего поколения.
В "Яндекс Маркете" заметили, что интерес к новой линейке в целом оказался выше, чем в прошлом году: там объем заявок на предзаказ в денежном выражении на сегодняшний день превысил показатели аналогичного периода для iPhone 17 на 72,4 %.
"Особенно высокий интерес покупатели проявляют к модели Pro Max. Спрос на iPhone 18 Pro вырос на 88% по сравнению с прошлым годом, а на iPhone 18 Pro Max - на 98% в количественном выражении", - добавили там.
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технологии, бизнес, apple, м.видео, яндекс маркет
Технологии, Бизнес, Apple, М.Видео, Яндекс Маркет
Названы самые популярные у россиян цвета нового iPhone
Маркетплейсы назвали самую востребованную модель iPhone 18 Pro Max
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Самой востребованной среди россиян моделью нового iPhone 18 стала версия Pro Max, а самым популярным цветом - бургунди, выяснили для РИА Новости маркетплейсы по итогам первой недели предзаказа.
Американская компания Apple в прошлую среду представила обновленную линейку смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max в рамках осенней презентации. Отмечалось, что они будут доступны в четырех цветах: глубоком черном, утонченном серебристом, Glacier ("Ледник") и Burgundy ("Бургунди"). Первый складной iPhone Duo доступен в двух оттенках - Star White и Night Sky.
"По итогам первых семи дней наибольший интерес покупателей в новой линейке вызывает iPhone 18 Pro Max, наиболее востребованным объемом памяти - 256 ГБ. Среди цветовых решений самым популярным стал новый оттенок "Бургунди", - рассказали в "М.Видео".
Наиболее заметную динамику среди других новинок показывают AirPods 5, отмечает компания. Количество предзаказов на наушники на 20% превышает показатели предыдущего поколения.
В "Яндекс Маркете" заметили, что интерес к новой линейке в целом оказался выше, чем в прошлом году: там объем заявок на предзаказ в денежном выражении на сегодняшний день превысил показатели аналогичного периода для iPhone 17 на 72,4 %.
"Особенно высокий интерес покупатели проявляют к модели Pro Max. Спрос на iPhone 18 Pro вырос на 88% по сравнению с прошлым годом, а на iPhone 18 Pro Max - на 98% в количественном выражении", - добавили там.