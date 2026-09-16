https://1prime.ru/20260916/turtsiya-873336420.html
Турции потребуется до 7 миллионов работников турсектора
Турции потребуется до 7 миллионов работников турсектора - 16.09.2026, ПРАЙМ
Турции потребуется до 7 миллионов работников турсектора
Турции потребуется до 7 миллионов работников турсектора для достижения цели в 120 миллиардов долларов туристических доходов, заявил глава Ассоциации работников... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T09:45+0300
2026-09-16T09:45+0300
2026-09-16T09:45+0300
туризм
бизнес
турция
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
АНКАРА, 16 сен - ПРАЙМ. Турции потребуется до 7 миллионов работников турсектора для достижения цели в 120 миллиардов долларов туристических доходов, заявил глава Ассоциации работников туризма Мустафа Яхьяоглу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция поставила цель довести число иностранных туристов до 100 миллионов и увеличить туристические доходы до 120 миллиардов долларов к 2030 году. В 2025 году доходы Турции от туризма достигли рекордных 65,2 миллиарда долларов что на 6,8% больше показателей предыдущего года, в прошлом году страну посетили 63,9 миллиона человек. "Для достижения Турцией цели в 100 миллионов туристов и 120 миллиардов долларов туристических доходов потребуется от 5 до 7 миллионов работников туризма", — заявил Яхьяоглу, слова которого приводит издание Turizm Güncel. Яхьяоглу предложил вместо приостановки трудовых договоров сезонных работников расторгать их, чтобы сотрудники, отвечающие необходимым условиям, могли получать пособия по безработице в зимний период. Он также призвал расширить программы обучения непосредственно на рабочих местах с ноября по март, что, по его мнению, позволит использовать межсезонье для повышения квалификации сотрудников. Отдельную поддержку, считает глава ассоциации, необходимо предоставить отелям и другим предприятиям, продолжающим работу зимой. По его словам, выплаты со стороны Управления социального страхования Турции (SGK) помогут предприятиям не закрываться полностью и сохранять подготовленный персонал. Такой подход также позволит отелям сократить расходы на поиск и обучение новых сотрудников перед началом каждого сезона. Яхьяоглу обратил внимание и на проблемы работников турсектора, которым работодатели не выплачивают зарплату. Он заявил о необходимости упростить для них доступ к правовой защите и сократить бюрократические сложности при обращении в суд.
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, турция, реджеп тайип эрдоган
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
Турции потребуется до 7 миллионов работников турсектора
Турции потребуется до 7 миллиона работников туризма для дохода в 120 миллиардов долларов
АНКАРА, 16 сен - ПРАЙМ. Турции потребуется до 7 миллионов работников турсектора для достижения цели в 120 миллиардов долларов туристических доходов, заявил глава Ассоциации работников туризма Мустафа Яхьяоглу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция поставила цель довести число иностранных туристов до 100 миллионов и увеличить туристические доходы до 120 миллиардов долларов к 2030 году. В 2025 году доходы Турции от туризма достигли рекордных 65,2 миллиарда долларов что на 6,8% больше показателей предыдущего года, в прошлом году страну посетили 63,9 миллиона человек.
"Для достижения Турцией цели в 100 миллионов туристов и 120 миллиардов долларов туристических доходов потребуется от 5 до 7 миллионов работников туризма", — заявил Яхьяоглу, слова которого приводит издание Turizm Güncel.
Яхьяоглу предложил вместо приостановки трудовых договоров сезонных работников расторгать их, чтобы сотрудники, отвечающие необходимым условиям, могли получать пособия по безработице в зимний период.
Он также призвал расширить программы обучения непосредственно на рабочих местах с ноября по март, что, по его мнению, позволит использовать межсезонье для повышения квалификации сотрудников.
Отдельную поддержку, считает глава ассоциации, необходимо предоставить отелям и другим предприятиям, продолжающим работу зимой. По его словам, выплаты со стороны Управления социального страхования Турции (SGK) помогут предприятиям не закрываться полностью и сохранять подготовленный персонал.
Такой подход также позволит отелям сократить расходы на поиск и обучение новых сотрудников перед началом каждого сезона.
Яхьяоглу обратил внимание и на проблемы работников турсектора, которым работодатели не выплачивают зарплату. Он заявил о необходимости упростить для них доступ к правовой защите и сократить бюрократические сложности при обращении в суд.