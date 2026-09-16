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Турции потребуется до 7 миллионов работников турсектора

Турции потребуется до 7 миллионов работников турсектора - 16.09.2026, ПРАЙМ

Турции потребуется до 7 миллионов работников турсектора

Турции потребуется до 7 миллионов работников турсектора для достижения цели в 120 миллиардов долларов туристических доходов, заявил глава Ассоциации работников... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T09:45+0300

2026-09-16T09:45+0300

2026-09-16T09:45+0300

туризм

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турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 16 сен - ПРАЙМ. Турции потребуется до 7 миллионов работников турсектора для достижения цели в 120 миллиардов долларов туристических доходов, заявил глава Ассоциации работников туризма Мустафа Яхьяоглу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция поставила цель довести число иностранных туристов до 100 миллионов и увеличить туристические доходы до 120 миллиардов долларов к 2030 году. В 2025 году доходы Турции от туризма достигли рекордных 65,2 миллиарда долларов что на 6,8% больше показателей предыдущего года, в прошлом году страну посетили 63,9 миллиона человек. "Для достижения Турцией цели в 100 миллионов туристов и 120 миллиардов долларов туристических доходов потребуется от 5 до 7 миллионов работников туризма", — заявил Яхьяоглу, слова которого приводит издание Turizm Güncel. Яхьяоглу предложил вместо приостановки трудовых договоров сезонных работников расторгать их, чтобы сотрудники, отвечающие необходимым условиям, могли получать пособия по безработице в зимний период. Он также призвал расширить программы обучения непосредственно на рабочих местах с ноября по март, что, по его мнению, позволит использовать межсезонье для повышения квалификации сотрудников. Отдельную поддержку, считает глава ассоциации, необходимо предоставить отелям и другим предприятиям, продолжающим работу зимой. По его словам, выплаты со стороны Управления социального страхования Турции (SGK) помогут предприятиям не закрываться полностью и сохранять подготовленный персонал. Такой подход также позволит отелям сократить расходы на поиск и обучение новых сотрудников перед началом каждого сезона. Яхьяоглу обратил внимание и на проблемы работников турсектора, которым работодатели не выплачивают зарплату. Он заявил о необходимости упростить для них доступ к правовой защите и сократить бюрократические сложности при обращении в суд.

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туризм, бизнес, турция, реджеп тайип эрдоган