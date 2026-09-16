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"Воровать — так миллион": украинская коррупция породила мемы, пишет NYT - 16.09.2026, ПРАЙМ
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"Воровать — так миллион": украинская коррупция породила мемы, пишет NYT
"Воровать — так миллион": украинская коррупция породила мемы, пишет NYT - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Воровать — так миллион": украинская коррупция породила мемы, пишет NYT
Коррупционный скандал с записью разговора замначальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Украины Сергея Кропивы породил волну мемов | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T16:16+0300
2026-09-16T16:17+0300
мировая экономика
общество
украина
запад
набу
коррупция
коррупция на украине
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Коррупционный скандал с записью разговора замначальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Украины Сергея Кропивы породил волну мемов и возмущения среди украинцев, пишет New York Times.На записях, опубликованных НАБУ, Кропива произносит матерную фразу, описывающую готовность рисковать и преступать закон ради большого куша - если и "воровать — так миллион"."Многие украинцы рассматривают коррупцию как угрозу не только военным усилиям, но и будущему страны", — говорится в материале.Согласно опросу, большинство украинцев считают, что коррупция оказывает на страну более сильное влияние, чем российские удары. Журналисты подчеркнули, что последние разоблачения особенно болезненны в то время, когда Киев остро нуждается в средствах от Запада."Они (коррупционные скандалы - прим. ред.) грозят посеять сомнения среди европейских партнеров страны как раз в тот момент, когда Украина просит помощи в покрытии огромного дефицита бюджета", — отмечается в публикации.Издание привело мнения жителей Украины, которые признали, что такие скандалы деморализуют население. Некоторые из них прямо называют проворовавшихся чиновников негодяями."Я не могу просто так отмахнуться от этих коррупционных скандалов. Я даже смотреть телевизор не могу, когда слышу об этих делах. Я воспринимаю все это очень лично", — сказал отставной военный Вячеслав Оксиута.НАБУ и САП ранее сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических кол-центров. По данным САП, участники схемы получали от мошеннических кол-центров за невмешательство в их работу средства, которые потом легализовывали через покупку недвижимости, ценностей, а также под видом дохода близких к ним лиц. Пятерым участникам схемы было предъявлено обвинение. Кропива арестован и находится в СИЗО, свою вину он не признал. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку, после чего покинул страну.
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мировая экономика, общество , украина, запад, набу, коррупция, коррупция на украине
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ЗАПАД, НАБУ, коррупция, коррупция на Украине
16:16 16.09.2026 (обновлено: 16:17 16.09.2026)
 
"Воровать — так миллион": украинская коррупция породила мемы, пишет NYT

NYT: украинцы рассматривают коррупцию как угрозу будущему страны

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Коррупционный скандал с записью разговора замначальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Украины Сергея Кропивы породил волну мемов и возмущения среди украинцев, пишет New York Times.
На записях, опубликованных НАБУ, Кропива произносит матерную фразу, описывающую готовность рисковать и преступать закон ради большого куша - если и "воровать — так миллион".
"Многие украинцы рассматривают коррупцию как угрозу не только военным усилиям, но и будущему страны", — говорится в материале.
Согласно опросу, большинство украинцев считают, что коррупция оказывает на страну более сильное влияние, чем российские удары. Журналисты подчеркнули, что последние разоблачения особенно болезненны в то время, когда Киев остро нуждается в средствах от Запада.
"Они (коррупционные скандалы - прим. ред.) грозят посеять сомнения среди европейских партнеров страны как раз в тот момент, когда Украина просит помощи в покрытии огромного дефицита бюджета", — отмечается в публикации.
Издание привело мнения жителей Украины, которые признали, что такие скандалы деморализуют население. Некоторые из них прямо называют проворовавшихся чиновников негодяями.
"Я не могу просто так отмахнуться от этих коррупционных скандалов. Я даже смотреть телевизор не могу, когда слышу об этих делах. Я воспринимаю все это очень лично", — сказал отставной военный Вячеслав Оксиута.
НАБУ и САП ранее сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических кол-центров. По данным САП, участники схемы получали от мошеннических кол-центров за невмешательство в их работу средства, которые потом легализовывали через покупку недвижимости, ценностей, а также под видом дохода близких к ним лиц. Пятерым участникам схемы было предъявлено обвинение. Кропива арестован и находится в СИЗО, свою вину он не признал. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку, после чего покинул страну.
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