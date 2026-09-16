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ЕС может выделить Украине миллиард евро из Фонда мира, заявила Каллас
ЕС может выделить Украине миллиард евро из Фонда мира, заявила Каллас - 16.09.2026, ПРАЙМ
ЕС может выделить Украине миллиард евро из Фонда мира, заявила Каллас
Евросоюз может предоставить Украине один миллиард евро на военную помощь за счет блокировавшихся ранее Венгрией траншей из Европейского фонда мира (EPF),... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:36+0300
2026-09-16T19:36+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Евросоюз может предоставить Украине один миллиард евро на военную помощь за счет блокировавшихся ранее Венгрией траншей из Европейского фонда мира (EPF), заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента. "Наиболее очевидным и незамедлительным ответом европейцев является использование финансирования, доступного в рамках Европейского фонда мира. Мы могли бы предоставить еще один миллиард евро нового финансирования для военной поддержки. Я работаю с государствами-членами над выделением этих средств", - сказала Каллас. Она также призвала страны ЕС нарастить двустороннюю поддержку Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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финансы, мировая экономика, украина, венгрия, кая каллас, ес, европейский фонд мира, нато
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Кая Каллас, ЕС, ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД МИРА, НАТО
ЕС может выделить Украине миллиард евро из Фонда мира, заявила Каллас
Каллас: ЕС может выделить из Фонда мира миллиард евро на военную помощь Украине