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ЕС выделил Украине более 220 миллиардов евро с начала конфликта - 16.09.2026, ПРАЙМ
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ЕС выделил Украине более 220 миллиардов евро с начала конфликта
ЕС выделил Украине более 220 миллиардов евро с начала конфликта - 16.09.2026, ПРАЙМ
ЕС выделил Украине более 220 миллиардов евро с начала конфликта
Общий объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта превысил 220 миллиардов евро, более 78 миллиардов из этой суммы приходится на военную поддержку, заявила | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:56+0300
2026-09-16T19:56+0300
мировая экономика
украина
кая каллас
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Общий объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта превысил 220 миллиардов евро, более 78 миллиардов из этой суммы приходится на военную поддержку, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. "Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС... составляет более 220 миллиардов евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 миллиардов евро", - сказала Каллас. Она напомнила, что кредитная программа поддержки Украины предусматривает выделение 90 миллиардов евро в течение двух лет, из которых 60 миллиардов планируется направить на военную помощь. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, кая каллас, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС
19:56 16.09.2026
 
ЕС выделил Украине более 220 миллиардов евро с начала конфликта

Каллас: общий объем помощи ЕС Украине превысил 220 миллиардов евро с начала конфликта

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Общий объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта превысил 220 миллиардов евро, более 78 миллиардов из этой суммы приходится на военную поддержку, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
"Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС... составляет более 220 миллиардов евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 миллиардов евро", - сказала Каллас.
Она напомнила, что кредитная программа поддержки Украины предусматривает выделение 90 миллиардов евро в течение двух лет, из которых 60 миллиардов планируется направить на военную помощь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКая КалласЕС
 
 
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