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ЕС выделил Украине более 220 миллиардов евро с начала конфликта

ЕС выделил Украине более 220 миллиардов евро с начала конфликта - 16.09.2026, ПРАЙМ

ЕС выделил Украине более 220 миллиардов евро с начала конфликта

Общий объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта превысил 220 миллиардов евро, более 78 миллиардов из этой суммы приходится на военную поддержку, заявила | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T19:56+0300

2026-09-16T19:56+0300

2026-09-16T19:56+0300

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Общий объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта превысил 220 миллиардов евро, более 78 миллиардов из этой суммы приходится на военную поддержку, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. "Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС... составляет более 220 миллиардов евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 миллиардов евро", - сказала Каллас. Она напомнила, что кредитная программа поддержки Украины предусматривает выделение 90 миллиардов евро в течение двух лет, из которых 60 миллиардов планируется направить на военную помощь. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, кая каллас, ес