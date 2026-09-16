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Евродепутат призвал не давать Украине ни цента

Евродепутат призвал не давать Украине ни цента - 16.09.2026, ПРАЙМ

Евродепутат призвал не давать Украине ни цента

Депутат Европейского парламента от Польши Марчин Сыпневский призвал не давать Украине ни цента и порвал портреты лидеров украинских националистов Степана... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T21:01+0300

2026-09-16T21:01+0300

2026-09-16T21:01+0300

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ВАРШАВА, 16 сен – ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Польши Марчин Сыпневский призвал не давать Украине ни цента и порвал портреты лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. "Сегодняшняя Украина считает своими героями Бандеру и Шухевича – людей, связанных с движением, которое отвечает за массовые этнические чистки в отношении поляков. Более 100 тысяч жертв, в основном безоружные гражданские лица – женщины, малые дети и старики – люди, которых уничтожали с невообразимой жестокостью только за то, что они были поляками", - сказал Сыпневский, выступая с трибуны Европарламента. Он добавил, что в настоящее время Украина героизирует этих военных преступников. "Ответственность за эти преступления несут те, памятники кому сегодня стоят на Украине. Как мы можем помогать стране, которая выстраивает свою идентичность на культе преступников? Украина не может или не хочет забывать о своих нацистских героях", - заявил депутат. В связи с этим он призвал отказаться от финансирования Украины. "Поэтому мы не должны давать ни одного цента, пока Украина будет считать своими героями преступников покроя Бандеры и Шухевича. Это очень просто", - сказал Сыпневский. В заключении своего выступления перед тем как покинуть трибуну он порвал портреты Бандеры и Шухевича. Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами поляков Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*. В 2026 году конфликт вышел на новый уровень, когда Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.* Запрещенные в РФ экстремистские организации

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общество , россия, украина, польша, киев, владимир зеленский, всу