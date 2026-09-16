Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евродепутат призвал не давать Украине ни цента - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/ukraina-873367323.html
Евродепутат призвал не давать Украине ни цента
Евродепутат призвал не давать Украине ни цента - 16.09.2026, ПРАЙМ
Евродепутат призвал не давать Украине ни цента
Депутат Европейского парламента от Польши Марчин Сыпневский призвал не давать Украине ни цента и порвал портреты лидеров украинских националистов Степана... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T21:01+0300
2026-09-16T21:01+0300
общество
россия
украина
польша
киев
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83619/04/836190444_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_356a0fcc30ed291eaf4284058051bab5.jpg
ВАРШАВА, 16 сен – ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Польши Марчин Сыпневский призвал не давать Украине ни цента и порвал портреты лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. "Сегодняшняя Украина считает своими героями Бандеру и Шухевича – людей, связанных с движением, которое отвечает за массовые этнические чистки в отношении поляков. Более 100 тысяч жертв, в основном безоружные гражданские лица – женщины, малые дети и старики – люди, которых уничтожали с невообразимой жестокостью только за то, что они были поляками", - сказал Сыпневский, выступая с трибуны Европарламента. Он добавил, что в настоящее время Украина героизирует этих военных преступников. "Ответственность за эти преступления несут те, памятники кому сегодня стоят на Украине. Как мы можем помогать стране, которая выстраивает свою идентичность на культе преступников? Украина не может или не хочет забывать о своих нацистских героях", - заявил депутат. В связи с этим он призвал отказаться от финансирования Украины. "Поэтому мы не должны давать ни одного цента, пока Украина будет считать своими героями преступников покроя Бандеры и Шухевича. Это очень просто", - сказал Сыпневский. В заключении своего выступления перед тем как покинуть трибуну он порвал портреты Бандеры и Шухевича. Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами поляков Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*. В 2026 году конфликт вышел на новый уровень, когда Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.* Запрещенные в РФ экстремистские организации
украина
польша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83619/04/836190444_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c45f5f180da9789071bf4194c1231dfb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, украина, польша, киев, владимир зеленский, всу
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, Киев, Владимир Зеленский, ВСУ
21:01 16.09.2026
 
Евродепутат призвал не давать Украине ни цента

Сыпневский призвал не давать Украине ни цента, порвав портреты Бандеры и Шухевича

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКонсульство Украины в Ростове-на-Дону
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАРШАВА, 16 сен – ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Польши Марчин Сыпневский призвал не давать Украине ни цента и порвал портреты лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.
"Сегодняшняя Украина считает своими героями Бандеру и Шухевича – людей, связанных с движением, которое отвечает за массовые этнические чистки в отношении поляков. Более 100 тысяч жертв, в основном безоружные гражданские лица – женщины, малые дети и старики – люди, которых уничтожали с невообразимой жестокостью только за то, что они были поляками", - сказал Сыпневский, выступая с трибуны Европарламента.
Он добавил, что в настоящее время Украина героизирует этих военных преступников.
"Ответственность за эти преступления несут те, памятники кому сегодня стоят на Украине. Как мы можем помогать стране, которая выстраивает свою идентичность на культе преступников? Украина не может или не хочет забывать о своих нацистских героях", - заявил депутат.
В связи с этим он призвал отказаться от финансирования Украины.
"Поэтому мы не должны давать ни одного цента, пока Украина будет считать своими героями преступников покроя Бандеры и Шухевича. Это очень просто", - сказал Сыпневский.
В заключении своего выступления перед тем как покинуть трибуну он порвал портреты Бандеры и Шухевича.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами поляков Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень, когда Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенные в РФ экстремистские организации
 
ОбществоРОССИЯУКРАИНАПОЛЬШАКиевВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала