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Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования
Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования - 16.09.2026, ПРАЙМ
Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования
Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования на 2027 год, сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T22:11+0300
2026-09-16T22:15+0300
финансы
украина
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования на 2027 год, сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Ранее проект бюджета Украины на 2027 год с дефицитом в 1666 миллиардов гривен (37,3 миллиарда долларов) был зарегистрирован в Верховной раде Украины. "Наших собственных (финансовых - ред.) ресурсов не хватает... Когда мы говорим про потребности в международном финансировании, то на 2027 год нам нужно 52,6 миллиарда долларов", - сказала Пидласа в эфире телемарафона "Единые новости". Как сообщила глава комитета, 20 миллиардов из этой суммы уже подтверждены международными партнерами Украины, а остальные 32,6 миллиарда финансирования еще необходимо привлечь. В августе РИА Новости выяснило, что государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув на конец июля 214,18 миллиарда долларов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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192
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финансы, украина
Финансы, УКРАИНА
22:11 16.09.2026 (обновлено: 22:15 16.09.2026)
 
Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования

Пидласа: Украине нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования на 2027 год

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования на 2027 год, сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
Ранее проект бюджета Украины на 2027 год с дефицитом в 1666 миллиардов гривен (37,3 миллиарда долларов) был зарегистрирован в Верховной раде Украины.
"Наших собственных (финансовых - ред.) ресурсов не хватает... Когда мы говорим про потребности в международном финансировании, то на 2027 год нам нужно 52,6 миллиарда долларов", - сказала Пидласа в эфире телемарафона "Единые новости".
Как сообщила глава комитета, 20 миллиардов из этой суммы уже подтверждены международными партнерами Украины, а остальные 32,6 миллиарда финансирования еще необходимо привлечь.
В августе РИА Новости выяснило, что государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув на конец июля 214,18 миллиарда долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
 
ФинансыУКРАИНА
 
 
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