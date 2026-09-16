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Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования

Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования - 16.09.2026, ПРАЙМ

Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования

Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования на 2027 год, сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T22:11+0300

2026-09-16T22:11+0300

2026-09-16T22:15+0300

финансы

украина

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования на 2027 год, сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Ранее проект бюджета Украины на 2027 год с дефицитом в 1666 миллиардов гривен (37,3 миллиарда долларов) был зарегистрирован в Верховной раде Украины. "Наших собственных (финансовых - ред.) ресурсов не хватает... Когда мы говорим про потребности в международном финансировании, то на 2027 год нам нужно 52,6 миллиарда долларов", - сказала Пидласа в эфире телемарафона "Единые новости". Как сообщила глава комитета, 20 миллиардов из этой суммы уже подтверждены международными партнерами Украины, а остальные 32,6 миллиарда финансирования еще необходимо привлечь. В августе РИА Новости выяснило, что государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув на конец июля 214,18 миллиарда долларов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, украина