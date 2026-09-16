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Узбекистан намерен использовать опыт России в сфере ядерной безопасности

Узбекистан намерен использовать опыт России в сфере ядерной безопасности - 16.09.2026, ПРАЙМ

Узбекистан намерен использовать опыт России в сфере ядерной безопасности

Узбекистан намерен использовать российский опыт в сфере ядерной и радиационной безопасности при формировании национальной системы регулирования атомной... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:27+0300

2026-09-16T10:27+0300

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ТАШКЕНТ, 16 сен - ПРАЙМ. Узбекистан намерен использовать российский опыт в сфере ядерной и радиационной безопасности при формировании национальной системы регулирования атомной энергетики, сообщила пресс-служба комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности республики. Председатель комитета Абдуваккос Рафиков и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий на полях 70-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене обсудили вопросы внедрения современных и эффективных механизмов безопасности в процессе развития атомной энергетики в Узбекистане, следует из сообщения пресс-службы. "В России развиты системные механизмы радиационного мониторинга, оценки безопасности ядерных и радиационных объектов, подготовки к чрезвычайным ситуациям и контроля за соблюдением требований безопасности. Изучение этого опыта особенно важно для Узбекистана на нынешнем этапе формирования атомной энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении на сайте комитета. По данным пресс-службы, данное сотрудничество позволит повысить квалификацию специалистов в атомной отрасли, организовывать совместные учебные мероприятия и семинары с участием экспертов, совершенствовать механизмы государственного контроля и инспекционной деятельности, а также эффективно применять требования безопасности на всех этапах строительства и эксплуатации атомных электростанций. В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В сентябре прошлого года "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в республике. В проект войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.

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россия, узбекистан, вена, ташкент, росатом, ростехнадзор, магатэ