Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Узбекистан предложил создать инвестиционный альянс по критическим минералам - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/uzbekistan-873343422.html
Узбекистан предложил создать инвестиционный альянс по критическим минералам
Узбекистан предложил создать инвестиционный альянс по критическим минералам - 16.09.2026, ПРАЙМ
Узбекистан предложил создать инвестиционный альянс по критическим минералам
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил сформировать региональный инвестиционный альянс стран Центральной Азии и Южной Кореи по критическим минералам. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:28+0300
2026-09-16T11:28+0300
мировая экономика
узбекистан
центральная азия
южная корея
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873343422.jpg?1789547303
ТАШКЕНТ, 16 сен – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил сформировать региональный инвестиционный альянс стран Центральной Азии и Южной Кореи по критическим минералам. По данным пресс-службы узбекистанского лидера, в среду Мирзиеев в Сеуле принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея". "Третья область призвана открыть новую страницу сотрудничества в сфере критических минералов… В этой связи предлагаем сформировать региональный инвестиционный альянс по критическим минералам", - цитирует выступление Мирзиеева на саммите его пресс-служба. Президент Узбекистана отметил, что с учетом быстрого роста спроса на это ценное сырье и его огромных запасов в Центральной Азии, регион способен занять на мировом рынке позицию одного из лидирующих поставщиков. "Корейские передовые технологии и капитал могут сыграть в этом решающую роль", - уточнил Мирзиеев. "Данная инициатива призвана создать в регионе мощные обрабатывающие кластеры, охватывающие все этапы производства – от геологоразведки и добычи до глубокой переработки сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - добавил узбекистанский президент.
узбекистан
центральная азия
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, узбекистан, центральная азия, южная корея, шавкат мирзиеев
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Шавкат Мирзиеев
11:28 16.09.2026
 
Узбекистан предложил создать инвестиционный альянс по критическим минералам

Мирзиеев предложил создать региональный инвестиционный альянс по критическим минералам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 16 сен – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил сформировать региональный инвестиционный альянс стран Центральной Азии и Южной Кореи по критическим минералам.
По данным пресс-службы узбекистанского лидера, в среду Мирзиеев в Сеуле принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея".
"Третья область призвана открыть новую страницу сотрудничества в сфере критических минералов… В этой связи предлагаем сформировать региональный инвестиционный альянс по критическим минералам", - цитирует выступление Мирзиеева на саммите его пресс-служба.
Президент Узбекистана отметил, что с учетом быстрого роста спроса на это ценное сырье и его огромных запасов в Центральной Азии, регион способен занять на мировом рынке позицию одного из лидирующих поставщиков.
"Корейские передовые технологии и капитал могут сыграть в этом решающую роль", - уточнил Мирзиеев.
"Данная инициатива призвана создать в регионе мощные обрабатывающие кластеры, охватывающие все этапы производства – от геологоразведки и добычи до глубокой переработки сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - добавил узбекистанский президент.
 
Мировая экономикаУЗБЕКИСТАНЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯЮЖНАЯ КОРЕЯШавкат Мирзиеев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала