https://1prime.ru/20260916/uzbekistan-873343422.html

Узбекистан предложил создать инвестиционный альянс по критическим минералам

Узбекистан предложил создать инвестиционный альянс по критическим минералам - 16.09.2026, ПРАЙМ

Узбекистан предложил создать инвестиционный альянс по критическим минералам

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил сформировать региональный инвестиционный альянс стран Центральной Азии и Южной Кореи по критическим минералам. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T11:28+0300

2026-09-16T11:28+0300

2026-09-16T11:28+0300

мировая экономика

узбекистан

центральная азия

южная корея

шавкат мирзиеев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873343422.jpg?1789547303

ТАШКЕНТ, 16 сен – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил сформировать региональный инвестиционный альянс стран Центральной Азии и Южной Кореи по критическим минералам. По данным пресс-службы узбекистанского лидера, в среду Мирзиеев в Сеуле принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея". "Третья область призвана открыть новую страницу сотрудничества в сфере критических минералов… В этой связи предлагаем сформировать региональный инвестиционный альянс по критическим минералам", - цитирует выступление Мирзиеева на саммите его пресс-служба. Президент Узбекистана отметил, что с учетом быстрого роста спроса на это ценное сырье и его огромных запасов в Центральной Азии, регион способен занять на мировом рынке позицию одного из лидирующих поставщиков. "Корейские передовые технологии и капитал могут сыграть в этом решающую роль", - уточнил Мирзиеев. "Данная инициатива призвана создать в регионе мощные обрабатывающие кластеры, охватывающие все этапы производства – от геологоразведки и добычи до глубокой переработки сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - добавил узбекистанский президент.

узбекистан

центральная азия

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, узбекистан, центральная азия, южная корея, шавкат мирзиеев