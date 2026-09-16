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Узбекистан предложил создать инвестиционный альянс по критическим минералам
Узбекистан предложил создать инвестиционный альянс по критическим минералам - 16.09.2026, ПРАЙМ
Узбекистан предложил создать инвестиционный альянс по критическим минералам
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил сформировать региональный инвестиционный альянс стран Центральной Азии и Южной Кореи по критическим минералам. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:28+0300
2026-09-16T11:28+0300
2026-09-16T11:28+0300
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центральная азия
южная корея
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 16 сен – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил сформировать региональный инвестиционный альянс стран Центральной Азии и Южной Кореи по критическим минералам.
По данным пресс-службы узбекистанского лидера, в среду Мирзиеев в Сеуле принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея".
"Третья область призвана открыть новую страницу сотрудничества в сфере критических минералов… В этой связи предлагаем сформировать региональный инвестиционный альянс по критическим минералам", - цитирует выступление Мирзиеева на саммите его пресс-служба.
Президент Узбекистана отметил, что с учетом быстрого роста спроса на это ценное сырье и его огромных запасов в Центральной Азии, регион способен занять на мировом рынке позицию одного из лидирующих поставщиков.
"Корейские передовые технологии и капитал могут сыграть в этом решающую роль", - уточнил Мирзиеев.
"Данная инициатива призвана создать в регионе мощные обрабатывающие кластеры, охватывающие все этапы производства – от геологоразведки и добычи до глубокой переработки сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - добавил узбекистанский президент.
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мировая экономика, узбекистан, центральная азия, южная корея, шавкат мирзиеев
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Шавкат Мирзиеев
Узбекистан предложил создать инвестиционный альянс по критическим минералам
Мирзиеев предложил создать региональный инвестиционный альянс по критическим минералам
ТАШКЕНТ, 16 сен – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил сформировать региональный инвестиционный альянс стран Центральной Азии и Южной Кореи по критическим минералам.
По данным пресс-службы узбекистанского лидера, в среду Мирзиеев в Сеуле принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея".
"Третья область призвана открыть новую страницу сотрудничества в сфере критических минералов… В этой связи предлагаем сформировать региональный инвестиционный альянс по критическим минералам", - цитирует выступление Мирзиеева на саммите его пресс-служба.
Президент Узбекистана отметил, что с учетом быстрого роста спроса на это ценное сырье и его огромных запасов в Центральной Азии, регион способен занять на мировом рынке позицию одного из лидирующих поставщиков.
"Корейские передовые технологии и капитал могут сыграть в этом решающую роль", - уточнил Мирзиеев.
"Данная инициатива призвана создать в регионе мощные обрабатывающие кластеры, охватывающие все этапы производства – от геологоразведки и добычи до глубокой переработки сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - добавил узбекистанский президент.