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Руководители крупнейших ИИ-компаний США могут отправиться в Вашингтон - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Руководители крупнейших ИИ-компаний США могут отправиться в Вашингтон
Руководители крупнейших ИИ-компаний США могут отправиться в Вашингтон - 16.09.2026, ПРАЙМ
Руководители крупнейших ИИ-компаний США могут отправиться в Вашингтон
Руководители крупнейших американских технологических компаний, включая разработчиков ИИ, могут отправиться в Вашингтон во время визита туда лидера КНР Си... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T23:32+0300
2026-09-16T23:32+0300
технологии
мировая экономика
вашингтон
китай
кнр
си цзиньпин
дональд трамп
cnn
meta
nvidia
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Руководители крупнейших американских технологических компаний, включая разработчиков ИИ, могут отправиться в Вашингтон во время визита туда лидера КНР Си Цзиньпина для обсуждений будущего индустрии искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источники. Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае. "Руководители крупнейших технологических и ИИ-компаний могут отправиться в Вашингтон на следующей неделе во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Белый дом, и некоторые чиновники администрации планируют встретиться с ними в кулуарах саммита", - пишет телеканал со ссылкой на источники, знакомые с планами. По словам источников, американские чиновники обсуждают возможные встречи с бизнесменами, посвященные развитию ИИ и сопутствующим рискам. При этом на данный момент участие в этих встречах президента США Дональда Трампа и лидера КНР маловероятно. Среди компаний, представители которых, как ожидается, посетят американскую столицу одновременно с Си, Meta (признана в РФ экстремистской), Anthropic, Google и SpaceXAI. Ни одна из компаний не ответила на просьбу прокомментировать обсуждения. В то же время основатель и глава производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг и глава разработчика ChatGPT OpenAI Сэм Альтман, которые, как ожидается, окажутся на совместном ужине Трампа и Си, также могут принять участие в обсуждениях.
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технологии, мировая экономика, вашингтон, китай, кнр, си цзиньпин, дональд трамп, cnn, meta, nvidia
Технологии, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, КНР, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, CNN, Meta, Nvidia
23:32 16.09.2026
 
Руководители крупнейших ИИ-компаний США могут отправиться в Вашингтон

CNN: главы ИИ-компаний США могут посетить Вашингтон во время визита Си Цзиньпина

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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Руководители крупнейших американских технологических компаний, включая разработчиков ИИ, могут отправиться в Вашингтон во время визита туда лидера КНР Си Цзиньпина для обсуждений будущего индустрии искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае.
"Руководители крупнейших технологических и ИИ-компаний могут отправиться в Вашингтон на следующей неделе во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Белый дом, и некоторые чиновники администрации планируют встретиться с ними в кулуарах саммита", - пишет телеканал со ссылкой на источники, знакомые с планами.
По словам источников, американские чиновники обсуждают возможные встречи с бизнесменами, посвященные развитию ИИ и сопутствующим рискам. При этом на данный момент участие в этих встречах президента США Дональда Трампа и лидера КНР маловероятно.
Среди компаний, представители которых, как ожидается, посетят американскую столицу одновременно с Си, Meta (признана в РФ экстремистской), Anthropic, Google и SpaceXAI. Ни одна из компаний не ответила на просьбу прокомментировать обсуждения.
В то же время основатель и глава производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг и глава разработчика ChatGPT OpenAI Сэм Альтман, которые, как ожидается, окажутся на совместном ужине Трампа и Си, также могут принять участие в обсуждениях.
 
ТехнологииМировая экономикаВАШИНГТОНКИТАЙКНРСи ЦзиньпинДональд ТрампCNNMetaNvidia
 
 
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