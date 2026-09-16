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Руководители крупнейших ИИ-компаний США могут отправиться в Вашингтон
Руководители крупнейших ИИ-компаний США могут отправиться в Вашингтон - 16.09.2026, ПРАЙМ
Руководители крупнейших ИИ-компаний США могут отправиться в Вашингтон
Руководители крупнейших американских технологических компаний, включая разработчиков ИИ, могут отправиться в Вашингтон во время визита туда лидера КНР Си... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T23:32+0300
2026-09-16T23:32+0300
2026-09-16T23:32+0300
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Руководители крупнейших американских технологических компаний, включая разработчиков ИИ, могут отправиться в Вашингтон во время визита туда лидера КНР Си Цзиньпина для обсуждений будущего индустрии искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае.
"Руководители крупнейших технологических и ИИ-компаний могут отправиться в Вашингтон на следующей неделе во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Белый дом, и некоторые чиновники администрации планируют встретиться с ними в кулуарах саммита", - пишет телеканал со ссылкой на источники, знакомые с планами.
По словам источников, американские чиновники обсуждают возможные встречи с бизнесменами, посвященные развитию ИИ и сопутствующим рискам. При этом на данный момент участие в этих встречах президента США Дональда Трампа и лидера КНР маловероятно.
Среди компаний, представители которых, как ожидается, посетят американскую столицу одновременно с Си, Meta (признана в РФ экстремистской), Anthropic, Google и SpaceXAI. Ни одна из компаний не ответила на просьбу прокомментировать обсуждения.
В то же время основатель и глава производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг и глава разработчика ChatGPT OpenAI Сэм Альтман, которые, как ожидается, окажутся на совместном ужине Трампа и Си, также могут принять участие в обсуждениях.
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технологии, мировая экономика, вашингтон, китай, кнр, си цзиньпин, дональд трамп, cnn, meta, nvidia
Технологии, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, КНР, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, CNN, Meta, Nvidia
Руководители крупнейших ИИ-компаний США могут отправиться в Вашингтон
CNN: главы ИИ-компаний США могут посетить Вашингтон во время визита Си Цзиньпина
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Руководители крупнейших американских технологических компаний, включая разработчиков ИИ, могут отправиться в Вашингтон во время визита туда лидера КНР Си Цзиньпина для обсуждений будущего индустрии искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае.
"Руководители крупнейших технологических и ИИ-компаний могут отправиться в Вашингтон на следующей неделе во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Белый дом, и некоторые чиновники администрации планируют встретиться с ними в кулуарах саммита", - пишет телеканал со ссылкой на источники, знакомые с планами.
По словам источников, американские чиновники обсуждают возможные встречи с бизнесменами, посвященные развитию ИИ и сопутствующим рискам. При этом на данный момент участие в этих встречах президента США Дональда Трампа и лидера КНР маловероятно.
Среди компаний, представители которых, как ожидается, посетят американскую столицу одновременно с Си, Meta (признана в РФ экстремистской), Anthropic, Google и SpaceXAI. Ни одна из компаний не ответила на просьбу прокомментировать обсуждения.
В то же время основатель и глава производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг и глава разработчика ChatGPT OpenAI Сэм Альтман, которые, как ожидается, окажутся на совместном ужине Трампа и Си, также могут принять участие в обсуждениях.