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Руководители крупнейших ИИ-компаний США могут отправиться в Вашингтон

Руководители крупнейших ИИ-компаний США могут отправиться в Вашингтон - 16.09.2026, ПРАЙМ

Руководители крупнейших ИИ-компаний США могут отправиться в Вашингтон

Руководители крупнейших американских технологических компаний, включая разработчиков ИИ, могут отправиться в Вашингтон во время визита туда лидера КНР Си... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T23:32+0300

2026-09-16T23:32+0300

2026-09-16T23:32+0300

технологии

мировая экономика

вашингтон

китай

кнр

си цзиньпин

дональд трамп

cnn

meta

nvidia

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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Руководители крупнейших американских технологических компаний, включая разработчиков ИИ, могут отправиться в Вашингтон во время визита туда лидера КНР Си Цзиньпина для обсуждений будущего индустрии искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источники. Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае. "Руководители крупнейших технологических и ИИ-компаний могут отправиться в Вашингтон на следующей неделе во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Белый дом, и некоторые чиновники администрации планируют встретиться с ними в кулуарах саммита", - пишет телеканал со ссылкой на источники, знакомые с планами. По словам источников, американские чиновники обсуждают возможные встречи с бизнесменами, посвященные развитию ИИ и сопутствующим рискам. При этом на данный момент участие в этих встречах президента США Дональда Трампа и лидера КНР маловероятно. Среди компаний, представители которых, как ожидается, посетят американскую столицу одновременно с Си, Meta (признана в РФ экстремистской), Anthropic, Google и SpaceXAI. Ни одна из компаний не ответила на просьбу прокомментировать обсуждения. В то же время основатель и глава производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг и глава разработчика ChatGPT OpenAI Сэм Альтман, которые, как ожидается, окажутся на совместном ужине Трампа и Си, также могут принять участие в обсуждениях.

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технологии, мировая экономика, вашингтон, китай, кнр, си цзиньпин, дональд трамп, cnn, meta, nvidia