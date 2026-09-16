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"Отношения заморожены": Брюссель отвернулся от Лондона, пишет Bloomberg - 16.09.2026, ПРАЙМ
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"Отношения заморожены": Брюссель отвернулся от Лондона, пишет Bloomberg
"Отношения заморожены": Брюссель отвернулся от Лондона, пишет Bloomberg - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Отношения заморожены": Брюссель отвернулся от Лондона, пишет Bloomberg
Пока Великобритания застряла в переговорах с ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать первым ассоциированным членом союза, пишет... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:09+0300
2026-09-16T18:09+0300
энди бернем
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Пока Великобритания застряла в переговорах с ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать первым ассоциированным членом союза, пишет Bloomberg.Предложение прозвучало на ежегодном обращении председателя ЕК к Европарламенту, где в том числе присутствовал канадский премьер Марк Карни.Издании подчеркивает, что премьер-министр Британии Энди Бернэм на протяжении многих лет был ярым противником Brexit и активным сторонником возвращения страны в Европейский союз."Когда он стал новым премьер-министром Великобритании в июле, это, казалось, предвещало хорошие перспективы для отношений между Великобританией и ЕС, но вместо этого Брюссель отвернулся от своего соседа и сблизился с Канадой", — отмечается в материале.По мнению автора публикации, Оттава значительно опережает Лондон в установлении прочных отношений с Брюсселем как в сфере торговли, так и в области безопасности.В статье говорится, что британские чиновники отнеслись к заявлению главы ЕК с удивлением и пренебрежением, назвав его политическим шагом и бесполезным расколом. Более того, представители лейбористского правительства оказались разочарованы тем, что ЕС не проявил особого желания использовать смещение консерваторов на выборах 2024 года для перезагрузки отношений после Brexit.По информации Bloomberg, новые британские переговорщики увязли в тех же сложных переговорах по стандартам качества продуктов питания и программе мобильности молодежи, которые велись при предыдущем премьере Кире Стармере, а саммит Великобритания — ЕС отложили из-за отсутствия прогресса.Предполагается, что отношения между Лондоном и Брюсселем будут оставаться прохладными как минимум до следующих парламентских выборов в Британии, которые должны состояться в 2029 году."До тех пор Великобритании, возможно, придется смириться с тем, что ее отношения с Брюсселем практически заморожены", — резюмирует автор статьи.
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энди бернем, мировая экономика, великобритания, урсула фон дер ляйен, ес, ек, канада, европа
Энди Бернем, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, КАНАДА, ЕВРОПА
18:09 16.09.2026
 
"Отношения заморожены": Брюссель отвернулся от Лондона, пишет Bloomberg

Bloomberg: Евросоюз сближается с Канадой, пока Британия застряла в переговорах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец в Лондоне
Вестминстерский дворец в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Пока Великобритания застряла в переговорах с ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать первым ассоциированным членом союза, пишет Bloomberg.
Предложение прозвучало на ежегодном обращении председателя ЕК к Европарламенту, где в том числе присутствовал канадский премьер Марк Карни.
Издании подчеркивает, что премьер-министр Британии Энди Бернэм на протяжении многих лет был ярым противником Brexit и активным сторонником возвращения страны в Европейский союз.
"Когда он стал новым премьер-министром Великобритании в июле, это, казалось, предвещало хорошие перспективы для отношений между Великобританией и ЕС, но вместо этого Брюссель отвернулся от своего соседа и сблизился с Канадой", — отмечается в материале.
По мнению автора публикации, Оттава значительно опережает Лондон в установлении прочных отношений с Брюсселем как в сфере торговли, так и в области безопасности.
В статье говорится, что британские чиновники отнеслись к заявлению главы ЕК с удивлением и пренебрежением, назвав его политическим шагом и бесполезным расколом. Более того, представители лейбористского правительства оказались разочарованы тем, что ЕС не проявил особого желания использовать смещение консерваторов на выборах 2024 года для перезагрузки отношений после Brexit.
По информации Bloomberg, новые британские переговорщики увязли в тех же сложных переговорах по стандартам качества продуктов питания и программе мобильности молодежи, которые велись при предыдущем премьере Кире Стармере, а саммит Великобритания — ЕС отложили из-за отсутствия прогресса.
Предполагается, что отношения между Лондоном и Брюсселем будут оставаться прохладными как минимум до следующих парламентских выборов в Британии, которые должны состояться в 2029 году.
"До тех пор Великобритании, возможно, придется смириться с тем, что ее отношения с Брюсселем практически заморожены", — резюмирует автор статьи.
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