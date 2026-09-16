Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США исключили Венесуэлу из списка стран, которые не борются с наркотрафиком - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/venesuela-873369128.html
США исключили Венесуэлу из списка стран, которые не борются с наркотрафиком
США исключили Венесуэлу из списка стран, которые не борются с наркотрафиком - 16.09.2026, ПРАЙМ
США исключили Венесуэлу из списка стран, которые не борются с наркотрафиком
Соединенные Штаты убрали Венесуэлу из списка стран, которые, по мнению Вашингтона, недостаточно активно борются с незаконным оборотом наркотиков, заявил... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T22:17+0300
2026-09-16T22:17+0300
мировая экономика
венесуэла
сша
дональд трамп
наркотики
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873369128.jpg?1789586224
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты убрали Венесуэлу из списка стран, которые, по мнению Вашингтона, недостаточно активно борются с незаконным оборотом наркотиков, заявил президент США Дональд Трамп. "Учитывая позитивные шаги, предпринятые при временном президенте Дельси Родригес, я пришел к выводу, что Венесуэлу больше не следует относить к странам, которые очевидным образом не выполняют свои обязательства в сфере борьбы с наркотиками", - говорится в решении американского лидера, представленном конгрессу. Трамп также добавил, что рассматривает снятие этого статуса с Колумбии на фоне обещаний нового президента страны Абелардо де ла Эсприэльи активно бороться с производством кокаина в стране. При этом Соединенные Штаты продолжают рассматривать Колумбию и Венесуэлу в качестве крупных производителей или транзитных пунктов для наркотиков. В этот список также входят Афганистан, Багамские Острова, Белиз, Боливия, Бирма, Китай, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гаити, Гондурас, Индия, Ямайка, Лаос, Мексика, Никарагуа, Пакистан, Панама и Перу. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, венесуэла, сша, дональд трамп, наркотики
Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, наркотики
22:17 16.09.2026
 
США исключили Венесуэлу из списка стран, которые не борются с наркотрафиком

Трамп: США убрали Венесуэлу из списка стран, которые не борются активно с наркотрафиком

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты убрали Венесуэлу из списка стран, которые, по мнению Вашингтона, недостаточно активно борются с незаконным оборотом наркотиков, заявил президент США Дональд Трамп.
"Учитывая позитивные шаги, предпринятые при временном президенте Дельси Родригес, я пришел к выводу, что Венесуэлу больше не следует относить к странам, которые очевидным образом не выполняют свои обязательства в сфере борьбы с наркотиками", - говорится в решении американского лидера, представленном конгрессу.
Трамп также добавил, что рассматривает снятие этого статуса с Колумбии на фоне обещаний нового президента страны Абелардо де ла Эсприэльи активно бороться с производством кокаина в стране.
При этом Соединенные Штаты продолжают рассматривать Колумбию и Венесуэлу в качестве крупных производителей или транзитных пунктов для наркотиков. В этот список также входят Афганистан, Багамские Острова, Белиз, Боливия, Бирма, Китай, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гаити, Гондурас, Индия, Ямайка, Лаос, Мексика, Никарагуа, Пакистан, Панама и Перу.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
 
Мировая экономикаВЕНЕСУЭЛАСШАДональд Трампнаркотики
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала