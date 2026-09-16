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США исключили Венесуэлу из списка стран, которые не борются с наркотрафиком

США исключили Венесуэлу из списка стран, которые не борются с наркотрафиком - 16.09.2026, ПРАЙМ

США исключили Венесуэлу из списка стран, которые не борются с наркотрафиком

Соединенные Штаты убрали Венесуэлу из списка стран, которые, по мнению Вашингтона, недостаточно активно борются с незаконным оборотом наркотиков, заявил... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T22:17+0300

2026-09-16T22:17+0300

2026-09-16T22:17+0300

мировая экономика

венесуэла

сша

дональд трамп

наркотики

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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты убрали Венесуэлу из списка стран, которые, по мнению Вашингтона, недостаточно активно борются с незаконным оборотом наркотиков, заявил президент США Дональд Трамп. "Учитывая позитивные шаги, предпринятые при временном президенте Дельси Родригес, я пришел к выводу, что Венесуэлу больше не следует относить к странам, которые очевидным образом не выполняют свои обязательства в сфере борьбы с наркотиками", - говорится в решении американского лидера, представленном конгрессу. Трамп также добавил, что рассматривает снятие этого статуса с Колумбии на фоне обещаний нового президента страны Абелардо де ла Эсприэльи активно бороться с производством кокаина в стране. При этом Соединенные Штаты продолжают рассматривать Колумбию и Венесуэлу в качестве крупных производителей или транзитных пунктов для наркотиков. В этот список также входят Афганистан, Багамские Острова, Белиз, Боливия, Бирма, Китай, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гаити, Гондурас, Индия, Ямайка, Лаос, Мексика, Никарагуа, Пакистан, Панама и Перу. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.

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мировая экономика, венесуэла, сша, дональд трамп, наркотики