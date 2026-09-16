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Верховный суд обязал продавца принимать товар ненадлежащего качества

Верховный суд обязал продавца принимать товар ненадлежащего качества - 16.09.2026, ПРАЙМ

Верховный суд обязал продавца принимать товар ненадлежащего качества

Верховный суд России обязал продавца принять телефон ненадлежащего качества у покупателя, сообщается в Telegram-канале суда. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T19:07+0300

2026-09-16T19:07+0300

2026-09-16T19:13+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Верховный суд России обязал продавца принять телефон ненадлежащего качества у покупателя, сообщается в Telegram-канале суда. Житель Саратовской области приобрел смартфон и аксессуары в кредит. Спустя время устройство перестало работать. Представитель компании ответил, что выявленный недостаток не является существенным, и отказался возвращать стоимость смартфона. Тогда мужчина обратился в региональную общественную организацию в защиту интересов жителя Саратовской области, а те в свою очередь подали иск в суд с требованием о взыскании с продавца стоимости смартфона и процентов по кредиту. Суд первой инстанции поддержал покупателя. Апелляция и кассация отменили решение, посчитав, что ответчик в данном случае выступает как импортер и, согласно законодательству о защите прав потребителей не может претендовать на устранение недостатков в двухлетний срок. "Коллегия по гражданским делам поддержала позицию потребителя и обязала апелляционную инстанцию рассмотреть спор с учетом указанных обстоятельств",- говорится в сообщении суда. В решении суд пояснил, что продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку.

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бизнес, россия, верховный суд