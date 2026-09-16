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ВВП Хабаровского края превысил 1,7 триллиона рублей
ВВП Хабаровского края превысил 1,7 триллиона рублей - 16.09.2026, ПРАЙМ
ВВП Хабаровского края превысил 1,7 триллиона рублей
Валовый внутренний продукт Хабаровского края уже преодолел планку в 1,7 триллиона рублей в 2026 году, доложил губернатор Дмитрий Демешин на встрече с... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:15+0300
2026-09-16T14:15+0300
2026-09-16T14:17+0300
россия
хабаровский край
владимир путин
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Валовый внутренний продукт Хабаровского края уже преодолел планку в 1,7 триллиона рублей в 2026 году, доложил губернатор Дмитрий Демешин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "По валовому внутреннему продукту мы перешагнули планку в 1,7 триллиона рублей. И в 2026 году рассчитываем достичь 1,9 триллиона рублей", - сказал Демешин.
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россия, хабаровский край, владимир путин
РОССИЯ, Хабаровский край, Владимир Путин
ВВП Хабаровского края превысил 1,7 триллиона рублей
Демешин: ВВП Хабаровского края преодолел планку в 1,7 триллиона рублей в 2026 году