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ВВП Хабаровского края превысил 1,7 триллиона рублей

ВВП Хабаровского края превысил 1,7 триллиона рублей - 16.09.2026, ПРАЙМ

ВВП Хабаровского края превысил 1,7 триллиона рублей

Валовый внутренний продукт Хабаровского края уже преодолел планку в 1,7 триллиона рублей в 2026 году, доложил губернатор Дмитрий Демешин на встрече с... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:15+0300

2026-09-16T14:15+0300

2026-09-16T14:17+0300

россия

хабаровский край

владимир путин

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Валовый внутренний продукт Хабаровского края уже преодолел планку в 1,7 триллиона рублей в 2026 году, доложил губернатор Дмитрий Демешин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "По валовому внутреннему продукту мы перешагнули планку в 1,7 триллиона рублей. И в 2026 году рассчитываем достичь 1,9 триллиона рублей", - сказал Демешин.

хабаровский край

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россия, хабаровский край, владимир путин