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Пентагон отбирает военных для мероприятий по внешнему виду, пишет WSJ - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Пентагон отбирает военных для мероприятий по внешнему виду, пишет WSJ
Пентагон отбирает военных для мероприятий по внешнему виду, пишет WSJ - 16.09.2026, ПРАЙМ
Пентагон отбирает военных для мероприятий по внешнему виду, пишет WSJ
Министерство обороны США отбирает военнослужащих для присутствия на выступлении главы ведомства Пита Хегсета с докладом о положении дел в вооруженных силах 30... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T09:44+0300
2026-09-16T09:44+0300
общество
мировая экономика
сша
пит хегсет
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Министерство обороны США отбирает военнослужащих для присутствия на выступлении главы ведомства Пита Хегсета с докладом о положении дел в вооруженных силах 30 сентября в том числе с учетом внешних данных, таких как соотношение талии к росту, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо Пентагона. "Как следует из электронного письма от вторника, разосланного командирам армии, Пентагон ищет военнослужащих, которые соответствуют определенным "физическим стандартам" для участия в мероприятии: отвечают армейским требованиям по соотношению окружности талии к росту и подходят по армейским фитнес-тестам, а также имеют "безупречный внешний вид и единые стандарты (без исключений)", - пишет издание. Чиновники сообщили газете, что и другие подразделения в вооруженных силах получили документ аналогичного содержания. Кандидатов, которым также будет предоставлена ​​возможность потренироваться вместе с Хегсетом, будут отбираться еще и исходя из "продемонстрированных лидерских качеств и профессионального характера". Также от кандидатов требуется "постоянно демонстрировать высокие результаты в своих подразделениях", иметь "чистую репутацию в плане честности, дисциплины и самоотверженной службы", "демонстрировать сильные позиции, четкую коммуникацию и ясное суждение под давлением", а также "служить образцом для подражания для коллег и подчиненных", указывает издание.
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общество , мировая экономика, сша, пит хегсет
Общество , Мировая экономика, США, Пит Хегсет
09:44 16.09.2026
 
Пентагон отбирает военных для мероприятий по внешнему виду, пишет WSJ

WSJ: Пентагон отбирает военнослужащих для выступления с докладом о положении дел в ВС

CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense / Hegseth PortraitМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense / Hegseth Portrait
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Министерство обороны США отбирает военнослужащих для присутствия на выступлении главы ведомства Пита Хегсета с докладом о положении дел в вооруженных силах 30 сентября в том числе с учетом внешних данных, таких как соотношение талии к росту, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо Пентагона.
"Как следует из электронного письма от вторника, разосланного командирам армии, Пентагон ищет военнослужащих, которые соответствуют определенным "физическим стандартам" для участия в мероприятии: отвечают армейским требованиям по соотношению окружности талии к росту и подходят по армейским фитнес-тестам, а также имеют "безупречный внешний вид и единые стандарты (без исключений)", - пишет издание.
Чиновники сообщили газете, что и другие подразделения в вооруженных силах получили документ аналогичного содержания. Кандидатов, которым также будет предоставлена ​​возможность потренироваться вместе с Хегсетом, будут отбираться еще и исходя из "продемонстрированных лидерских качеств и профессионального характера".
Также от кандидатов требуется "постоянно демонстрировать высокие результаты в своих подразделениях", иметь "чистую репутацию в плане честности, дисциплины и самоотверженной службы", "демонстрировать сильные позиции, четкую коммуникацию и ясное суждение под давлением", а также "служить образцом для подражания для коллег и подчиненных", указывает издание.
 
ОбществоМировая экономикаСШАПит Хегсет
 
 
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