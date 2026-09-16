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OpenAI надувают до $1,5 трлн: оценка вырастет вдвое перед IPO

OpenAI надувают до $1,5 трлн: оценка вырастет вдвое перед IPO - 16.09.2026, ПРАЙМ

OpenAI надувают до $1,5 трлн: оценка вырастет вдвое перед IPO

OpenAI рассматривает новый раунд финансирования, который может оценить компанию примерно в 1,5 триллиона долларов до планируемого первичного публичного... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:51+0300

2026-09-16T10:51+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. OpenAI рассматривает новый раунд финансирования, который может оценить компанию примерно в 1,5 триллиона долларов до планируемого первичного публичного размещения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Если сделка состоится, оценка примерно удвоит предыдущую частную оценку в 730 миллиардов долларов, и OpenAI станет самой дорогой частной компанией мира.Источники подчеркивают, что окончательного решения нет и планы могут измениться. Ранее инвесторы предлагали оценку в 1,2 триллиона, но OpenAI считает, что заслуживает минимум 1,5 триллиона благодаря росту популярности инструмента для программирования Codex и новым моделям GPT-6 Astra и GPT-5.6 Sol. В прошлом месяце годовой доход компании превысил 40 миллиардов долларов, что вдвое больше показателей конца прошлого года.OpenAI планирует выйти на биржу в следующем году. Генеральный директор Сэм Альтман заявлял, что IPO отложено ради безопасности ИИ, хотя ранее размещение планировалось на 2026 год. Одним из факторов нового раунда стало то, что компания конфиденциально подала проект проспекта в Комиссию по ценным бумагам и биржам в июне. При передаче информации инвесторам OpenAI должна соблюдать законодательство о ценных бумагах.С момента основания в 2015 году OpenAI привлекла более 180 миллиардов долларов. В последнем раунде она собрала рекордные 122 миллиарда при оценке 730 миллиардов. Конкурент Anthropic готовится к IPO этой осенью, которое может стать крупнейшим в мире. Anthropic под руководством Дарио Амодеи может привлечь более 100 миллиардов при оценке в 2 триллиона долларов. Бизнес Anthropic недавно резко вырос, обогнав OpenAI: к концу второго квартала годовой доход составил около 65 миллиардов долларов.Ранее Financial Times сообщала некоторые детали возможного привлечения средств.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, openai, amazon, nvidia