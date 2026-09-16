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WSJ: выручка владельца TikTok ByteDance выросла более чем на 30% - 16.09.2026, ПРАЙМ
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WSJ: выручка владельца TikTok ByteDance выросла более чем на 30%
WSJ: выручка владельца TikTok ByteDance выросла более чем на 30% - 16.09.2026, ПРАЙМ
WSJ: выручка владельца TikTok ByteDance выросла более чем на 30%
Полугодовая выручка китайской компанией ByteDance, владельца популярного сервиса коротких видео TikTok, выросла более чем на 30% - до 120 миллиардов долларов -... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:14+0300
2026-09-16T12:14+0300
технологии
финансы
сша
китай
bytedance
tiktok
the wall street journal
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Полугодовая выручка китайской компанией ByteDance, владельца популярного сервиса коротких видео TikTok, выросла более чем на 30% - до 120 миллиардов долларов - после ослабления регуляторного давления на компанию в США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Выручка материнской компании TikTok ускорилась после устранения неопределенности, связанной с регулированием в США... Выручка выросла более чем на 30% и составила 120 миллиардов долларов", - передает газета. В январе власти США и Китая согласовали создание американской структуры TikTok. В августе Белый дом также отменил действовавшее с 2023 года ограничение на использование соцсети на устройствах федеральных органов власти. Кроме того, по словам источников, увеличению выручки способствовал рост международной рекламы, стримингового бизнеса и электронной коммерции TikTok. Одновременно ByteDance наращивает инвестиции в искусственный интеллект, стремясь конкурировать с китайскими и американскими разработчиками, заявляет WSJ. Компания развивает несколько семейств моделей, включая инструмент для генерации видео Seedance. Отмечается, что в сентябре группа международных банков согласилась предоставить ByteDance кредит на 29,6 миллиардов долларов, часть которого может быть направлена на исследования и разработки в области искусственного интеллекта. Но, по словам собеседников агентства, одновременно расходы ByteDance на искусственный интеллект оказали давление на чистую прибыль, которая снизилась до 20 миллиардов. Для сравнения, по итогам всего прошлого года выручка компании выросла на 29%, до 200 миллиардов долларов, а чистая прибыль - на 27%, до 42 миллиардов, уточняет издание. Согласно внутренней служебной записке, с которой ознакомилась газета, компания объявила о повышении оценочной стоимости ограниченных акций (RSU), предоставляемых некоторым сотрудникам, до 241,35 доллара за бумагу - на 5% по сравнению с уровнем, действовавшим примерно пять месяцев назад. Исходя из этой оценки, стоимость всей компании превышает 400 миллиардов долларов. TikTok - мобильное приложение для создания и просмотра коротких видео. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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технологии, финансы, сша, китай, bytedance, tiktok, the wall street journal
Технологии, Финансы, США, КИТАЙ, ByteDance, TikTok, The Wall Street Journal
12:14 16.09.2026
 
WSJ: выручка владельца TikTok ByteDance выросла более чем на 30%

WSJ: полугодовая выручка TikTok выросла более чем на 30% после ослабления давления в США

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона.
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Полугодовая выручка китайской компанией ByteDance, владельца популярного сервиса коротких видео TikTok, выросла более чем на 30% - до 120 миллиардов долларов - после ослабления регуляторного давления на компанию в США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Выручка материнской компании TikTok ускорилась после устранения неопределенности, связанной с регулированием в США... Выручка выросла более чем на 30% и составила 120 миллиардов долларов", - передает газета.
В январе власти США и Китая согласовали создание американской структуры TikTok. В августе Белый дом также отменил действовавшее с 2023 года ограничение на использование соцсети на устройствах федеральных органов власти.
Кроме того, по словам источников, увеличению выручки способствовал рост международной рекламы, стримингового бизнеса и электронной коммерции TikTok.
Одновременно ByteDance наращивает инвестиции в искусственный интеллект, стремясь конкурировать с китайскими и американскими разработчиками, заявляет WSJ. Компания развивает несколько семейств моделей, включая инструмент для генерации видео Seedance.
Отмечается, что в сентябре группа международных банков согласилась предоставить ByteDance кредит на 29,6 миллиардов долларов, часть которого может быть направлена на исследования и разработки в области искусственного интеллекта.
Но, по словам собеседников агентства, одновременно расходы ByteDance на искусственный интеллект оказали давление на чистую прибыль, которая снизилась до 20 миллиардов. Для сравнения, по итогам всего прошлого года выручка компании выросла на 29%, до 200 миллиардов долларов, а чистая прибыль - на 27%, до 42 миллиардов, уточняет издание.
Согласно внутренней служебной записке, с которой ознакомилась газета, компания объявила о повышении оценочной стоимости ограниченных акций (RSU), предоставляемых некоторым сотрудникам, до 241,35 доллара за бумагу - на 5% по сравнению с уровнем, действовавшим примерно пять месяцев назад. Исходя из этой оценки, стоимость всей компании превышает 400 миллиардов долларов.
TikTok - мобильное приложение для создания и просмотра коротких видео. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
 
ТехнологииФинансыСШАКИТАЙByteDanceTikTokThe Wall Street Journal
 
 
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