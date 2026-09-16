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Жители Москвы выберут название для нового пешеходного моста в центре города - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Жители Москвы выберут название для нового пешеходного моста в центре города
Жители Москвы выберут название для нового пешеходного моста в центре города - 16.09.2026, ПРАЙМ
Жители Москвы выберут название для нового пешеходного моста в центре города
Жители Москвы выберут название для нового пешеходного моста на Болотной набережной в центре города, голосование открылось в проекте "Активный гражданин",... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:48+0300
2026-09-16T13:48+0300
бизнес
россия
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Жители Москвы выберут название для нового пешеходного моста на Болотной набережной в центре города, голосование открылось в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, в котором москвичи выберут название нового пешеходного моста в центре столицы. Его открыл (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Новый пешеходный мост расположен в районе Якиманка. Он соединил участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. Объект связал прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки - от Репинского сквера до парка Горького и Воробьевых гор. "Новый мост проходит под Малым Каменным мостом. Его предлагают назвать в честь выдающегося русского художника Ильи Репина, памятник которому расположен в ближайшем сквере. Другой вариант - имя, связанное с кинотеатром "Ударник", который является объектом культурного наследия", - отмечается в сообщении. Добавляется, что пользователи могут выбрать одно из названий или доверить решение вопроса специалистам.
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бизнес, россия, общество , москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
13:48 16.09.2026
 
Жители Москвы выберут название для нового пешеходного моста в центре города

Жители Москвы выберут название для нового пешеходного моста на Болотной набережной

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Жители Москвы выберут название для нового пешеходного моста на Болотной набережной в центре города, голосование открылось в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, в котором москвичи выберут название нового пешеходного моста в центре столицы. Его открыл (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Новый пешеходный мост расположен в районе Якиманка. Он соединил участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. Объект связал прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки - от Репинского сквера до парка Горького и Воробьевых гор.
"Новый мост проходит под Малым Каменным мостом. Его предлагают назвать в честь выдающегося русского художника Ильи Репина, памятник которому расположен в ближайшем сквере. Другой вариант - имя, связанное с кинотеатром "Ударник", который является объектом культурного наследия", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что пользователи могут выбрать одно из названий или доверить решение вопроса специалистам.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВАСергей Собянин
 
 
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