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Биржевая цена на золото замедлила рост после решения ФРС США

Биржевая цена на золото замедлила рост после решения ФРС США - 16.09.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена на золото замедлила рост после решения ФРС США

Биржевая стоимость золота замедлила рост после выхода итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T21:41+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота замедлила рост после выхода итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По итогам сентябрьского заседания ФРС США повысила базовую процентную ставку до 3,75-4% годовых. По состоянию на 21.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 30,32 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,70%, до 4363,12 доллара за тройскую унцию. До публикации решений американского центробанка стоимость золота находилась на уровне примерно 4390 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро на 21.21 мск дорожал на 0,83% - до 64,388 доллара за унцию.

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