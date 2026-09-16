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Биржевая цена на золото замедлила рост после решения ФРС США - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Биржевая цена на золото замедлила рост после решения ФРС США
Биржевая цена на золото замедлила рост после решения ФРС США - 16.09.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото замедлила рост после решения ФРС США
Биржевая стоимость золота замедлила рост после выхода итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T21:41+0300
2026-09-16T21:42+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота замедлила рост после выхода итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По итогам сентябрьского заседания ФРС США повысила базовую процентную ставку до 3,75-4% годовых. По состоянию на 21.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 30,32 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,70%, до 4363,12 доллара за тройскую унцию. До публикации решений американского центробанка стоимость золота находилась на уровне примерно 4390 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро на 21.21 мск дорожал на 0,83% - до 64,388 доллара за унцию.
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рынок, торги, сша, comex
Рынок, Торги, США, Comex
21:41 16.09.2026 (обновлено: 21:42 16.09.2026)
 
Биржевая цена на золото замедлила рост после решения ФРС США

Биржевая стоимость золота замедлила рост после выхода итогов заседания ФРС США

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота замедлила рост после выхода итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По итогам сентябрьского заседания ФРС США повысила базовую процентную ставку до 3,75-4% годовых.
По состоянию на 21.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 30,32 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,70%, до 4363,12 доллара за тройскую унцию. До публикации решений американского центробанка стоимость золота находилась на уровне примерно 4390 долларов.
Декабрьский фьючерс на серебро на 21.21 мск дорожал на 0,83% - до 64,388 доллара за унцию.
 
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