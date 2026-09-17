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АБР обсудила меры поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА
АБР обсудила меры поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА - 17.09.2026, ПРАЙМ
АБР обсудила меры поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА
Ассоциация банков России (АБР) организовала обсуждение мер финансово-кредитной поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА, в ходе встречи были выдвинуты... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T11:21+0300
2026-09-17T11:21+0300
2026-09-17T11:21+0300
банки
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Ассоциация банков России (АБР) организовала обсуждение мер финансово-кредитной поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА, в ходе встречи были выдвинуты предложения по дополнительным мерам поддержки, сообщает пресс-служба ассоциации.
"16 сентября Ассоциация банков России по инициативе группы RWB и WB Банка организовала обсуждение мер финансово-кредитной поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА на логистические центры, склады, производственные и торговые объекты, а также нефтеперерабатывающие заводы, предприятия туризма и сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
В ходе обсуждения была отмечена своевременность и актуальность уже действующих мер поддержки бизнеса. Участники совещания отмечают, что предпринятых усилий может быть недостаточно - предприятия из пострадавших отраслей испытывают потребность в дополнительной поддержке по аналогии с мерами в период пандемии COVID-19, говорится в сообщении.
"Участники встречи пришли к выводу о необходимости следующих мер поддержки бизнеса: расширение механизма льготного финансирования в пострадавших отраслях экономики - сегменте цифровых платформ и электронной торговли, нефтепереработке, сельском хозяйстве, туризме – с выделением отдельных лимитов для МСП, крупного бизнеса и системообразующих предприятий", - говорится в сообщении АБР.
Еще одной дополнительной мерой поддержки была предложена временная корректировка регуляторной базы, которая позволит банкам покрыть запросы бизнеса на финансирование и кредитные каникулы, например, корректировка порядка оценки финансового положения заемщиков, формирования резервов, применения макронадбавок.
Кроме того, участники предлагают ввести оперативные меры поддержки аграрного сектора - с учетом сроков сельхозработ, совместно с ведомствами, Банком России, кредитными организациями.
Стороны также предложили координацию участников рынка по мерам поддержки на базе АБР: формирование единого канала для мониторинга хода реализации действующих мер, оценки потребности, влияния на резервы и капитал, спроса на объем дополнительного финансирования.
Согласно сообщению, во встрече приняли участие кредитные организации – члены ассоциации, в том числе крупнейшие банки, представители ЦБ, Минфина.
"По итогам встречи принято решение проработать представленные предложения и направить консолидированную позицию участников Ассоциации банков России в Банк России, Минфин и Минэкономразвития", - подытожили в сообщении.
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банки, финансы, ассоциация банков россии, абр, банк россии
Банки, Финансы, Ассоциация банков России, АБР, Банк России
АБР обсудила меры поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА
АБР предложила дополнительные меры поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Ассоциация банков России (АБР) организовала обсуждение мер финансово-кредитной поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА, в ходе встречи были выдвинуты предложения по дополнительным мерам поддержки, сообщает пресс-служба ассоциации.
"16 сентября Ассоциация банков России по инициативе группы RWB и WB Банка организовала обсуждение мер финансово-кредитной поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА на логистические центры, склады, производственные и торговые объекты, а также нефтеперерабатывающие заводы, предприятия туризма и сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
В ходе обсуждения была отмечена своевременность и актуальность уже действующих мер поддержки бизнеса. Участники совещания отмечают, что предпринятых усилий может быть недостаточно - предприятия из пострадавших отраслей испытывают потребность в дополнительной поддержке по аналогии с мерами в период пандемии COVID-19, говорится в сообщении.
"Участники встречи пришли к выводу о необходимости следующих мер поддержки бизнеса: расширение механизма льготного финансирования в пострадавших отраслях экономики - сегменте цифровых платформ и электронной торговли, нефтепереработке, сельском хозяйстве, туризме – с выделением отдельных лимитов для МСП, крупного бизнеса и системообразующих предприятий", - говорится в сообщении АБР.
Еще одной дополнительной мерой поддержки была предложена временная корректировка регуляторной базы, которая позволит банкам покрыть запросы бизнеса на финансирование и кредитные каникулы, например, корректировка порядка оценки финансового положения заемщиков, формирования резервов, применения макронадбавок.
Кроме того, участники предлагают ввести оперативные меры поддержки аграрного сектора - с учетом сроков сельхозработ, совместно с ведомствами, Банком России, кредитными организациями.
Стороны также предложили координацию участников рынка по мерам поддержки на базе АБР: формирование единого канала для мониторинга хода реализации действующих мер, оценки потребности, влияния на резервы и капитал, спроса на объем дополнительного финансирования.
Согласно сообщению, во встрече приняли участие кредитные организации – члены ассоциации, в том числе крупнейшие банки, представители ЦБ, Минфина.
"По итогам встречи принято решение проработать представленные предложения и направить консолидированную позицию участников Ассоциации банков России в Банк России, Минфин и Минэкономразвития", - подытожили в сообщении.