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АБР обсудила меры поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА

АБР обсудила меры поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА - 17.09.2026, ПРАЙМ

АБР обсудила меры поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА

Ассоциация банков России (АБР) организовала обсуждение мер финансово-кредитной поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА, в ходе встречи были выдвинуты... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T11:21+0300

2026-09-17T11:21+0300

2026-09-17T11:21+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Ассоциация банков России (АБР) организовала обсуждение мер финансово-кредитной поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА, в ходе встречи были выдвинуты предложения по дополнительным мерам поддержки, сообщает пресс-служба ассоциации. "16 сентября Ассоциация банков России по инициативе группы RWB и WB Банка организовала обсуждение мер финансово-кредитной поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА на логистические центры, склады, производственные и торговые объекты, а также нефтеперерабатывающие заводы, предприятия туризма и сельского хозяйства", - говорится в сообщении. В ходе обсуждения была отмечена своевременность и актуальность уже действующих мер поддержки бизнеса. Участники совещания отмечают, что предпринятых усилий может быть недостаточно - предприятия из пострадавших отраслей испытывают потребность в дополнительной поддержке по аналогии с мерами в период пандемии COVID-19, говорится в сообщении. "Участники встречи пришли к выводу о необходимости следующих мер поддержки бизнеса: расширение механизма льготного финансирования в пострадавших отраслях экономики - сегменте цифровых платформ и электронной торговли, нефтепереработке, сельском хозяйстве, туризме – с выделением отдельных лимитов для МСП, крупного бизнеса и системообразующих предприятий", - говорится в сообщении АБР. Еще одной дополнительной мерой поддержки была предложена временная корректировка регуляторной базы, которая позволит банкам покрыть запросы бизнеса на финансирование и кредитные каникулы, например, корректировка порядка оценки финансового положения заемщиков, формирования резервов, применения макронадбавок. Кроме того, участники предлагают ввести оперативные меры поддержки аграрного сектора - с учетом сроков сельхозработ, совместно с ведомствами, Банком России, кредитными организациями. Стороны также предложили координацию участников рынка по мерам поддержки на базе АБР: формирование единого канала для мониторинга хода реализации действующих мер, оценки потребности, влияния на резервы и капитал, спроса на объем дополнительного финансирования. Согласно сообщению, во встрече приняли участие кредитные организации – члены ассоциации, в том числе крупнейшие банки, представители ЦБ, Минфина. "По итогам встречи принято решение проработать представленные предложения и направить консолидированную позицию участников Ассоциации банков России в Банк России, Минфин и Минэкономразвития", - подытожили в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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