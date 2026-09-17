https://1prime.ru/20260917/agapov-873313392.html

Метро – не главное. Где в Подмосковье будут дорожать квартиры

Метро – не главное. Где в Подмосковье будут дорожать квартиры - 17.09.2026, ПРАЙМ

Метро – не главное. Где в Подмосковье будут дорожать квартиры

Вопрос "где купить квартиру, чтобы она подорожала" больше нельзя рассматривать с точки зрения близости к станции метро. Инфраструктура остается важным фактором... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T02:02+0300

2026-09-17T02:02+0300

2026-09-17T02:02+0300

эксклюзив

недвижимость

московская область

химки

балашиха

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Вопрос "где купить квартиру, чтобы она подорожала" больше нельзя рассматривать с точки зрения близости к станции метро. Инфраструктура остается важным фактором роста цен, но рынок стал рациональнее. Как рассказал агентству "Прайм" гендиректор, управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов, покупатель смотрит не только на обещание новой ветки, но и на реальные сроки стройки, качество проекта, окружение и транспортную доступность уже сегодня.Новым ориентиром для долгосрочного планирования стала предварительная программа развития московского метро после 2030 года. Столичные линии могут продлить подземку в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и по двум направлениям Ленинского городского округа. Всего до 2035 года заявлено около 35 новых станций, 12 из них — в Подмосковье. При этом сроки, трассировки и параметры участков еще могут измениться."Наиболее очевидный эффект от стройки получат территории, где жилой спрос уже есть, а транспортной доступности не хватает. В Красногорске и Изумрудных холмах метро повысит ликвидность уже существующих проектов: качественные квартиры рядом с будущими станциями могут прибавить 15–25% за пять–семь лет сверх локального роста", - говорит Агапов.В Химках и Куркино продление Таганско-Краснопресненской линии снизит зависимость от Ленинградского шоссе и электричек. Также интересны проекты у будущих пересадочных узлов с ростом 15–30% до запуска станции.В Мытищах продление Калужско-Рижской линии от "Медведково" также может изменить восприятие города инвесторами и арендаторами. Наиболее перспективны компактные квартиры и евродвушки в проектах с хорошим выездом, школами и пешеходной связью со станцией: потенциал роста — 15–25% после подтверждения проекта и еще 5–10% на запуске. В Балашихе рынок неоднородный: качественные объекты в правильной локации могут вырасти на 20–30%, а слабые проекты вдали от транспортного узла почти не получат премии.На западе, в Одинцово и Сколково, база цен уже высокая, поэтому процентный рост может быть ниже, зато ликвидность и арендный спрос стабильнее. В Ленинском городском округе потенциал выше, но и риски больше: зависимость от сроков, высокая плотность будущего предложения и возможная перегрузка дорог. Аренда реагирует быстрее продажи: там, где метро сократит поездку в Москву на 20–30 минут, ставки могут вырасти на 10–20% за несколько лет, а премия у самой станции составит 5–15%.Главный вывод прост: будущая станция метро — сильный, но не самостоятельный фактор. Лучший объект — не тот, где когда-нибудь появится метро, а тот, который уже сегодня удобен для жизни и аренды, а новая инфраструктура сделает его еще востребованнее. "Покупать "на слухах" опасно: оптимальный момент — после официального подтверждения проекта, но до того, как премия за метро полностью заложена в цену. При ключевой ставке 14% и инфляции 6–7% чрезмерная ипотека может съесть будущий рост", - заключает эксперт.

https://1prime.ru/20260909/stantsii-873152057.html

московская область

химки

балашиха

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эксклюзив, недвижимость, московская область, химки, балашиха