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В Тульской области открыли завод Haval по производству коробок передач - 17.09.2026, ПРАЙМ
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В Тульской области открыли завод Haval по производству коробок передач
В Тульской области открыли завод Haval по производству коробок передач - 17.09.2026, ПРАЙМ
В Тульской области открыли завод Haval по производству коробок передач
Завод компании Haval, на котором будут производиться автоматические коробки передач для автомобилей, торжественно открыли в особой экономической зоне "Узловая"... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T18:24+0300
2026-09-17T18:27+0300
бизнес
россия
тульская область
haval
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ТУЛА, 17 сен - ПРАЙМ. Завод компании Haval, на котором будут производиться автоматические коробки передач для автомобилей, торжественно открыли в особой экономической зоне "Узловая" в Тульской области, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии открытия завода приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и президент GWM Company Limited Му Фэн. "Это первый такой завод в России по производству автоматической трансмиссии для автомобилей широкого потребительского спроса. Компания успешно развивается. Компания двигается вперед. Исполняет те обязательства, которые на себя принимает. Создает качественные условия труда для сотрудников, поддерживает наши социальные проекты", - сказал Миляев. Площадь нового производства превышает 30 тысяч квадратных метров. Процесс производства охватит полный цикл изготовления трансмиссии. Уровень автоматизации сборки деталей достигает 87%, отдельных производственных и логистических процессов - 92%. Предполагается, что цех сможет выпускать 180 тысяч изделий в год. Производство трансмиссии станет частью большого комплекса Haval в России по производству автокомпонентов, строительство которого завершится в 2027 году.
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бизнес, россия, тульская область, haval
Бизнес, РОССИЯ, Тульская область, Haval
18:24 17.09.2026 (обновлено: 18:27 17.09.2026)
 
В Тульской области открыли завод Haval по производству коробок передач

В Тульской области открыли завод Haval по производству автоматических коробок передач

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ТУЛА, 17 сен - ПРАЙМ. Завод компании Haval, на котором будут производиться автоматические коробки передач для автомобилей, торжественно открыли в особой экономической зоне "Узловая" в Тульской области, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия завода приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и президент GWM Company Limited Му Фэн.
"Это первый такой завод в России по производству автоматической трансмиссии для автомобилей широкого потребительского спроса. Компания успешно развивается. Компания двигается вперед. Исполняет те обязательства, которые на себя принимает. Создает качественные условия труда для сотрудников, поддерживает наши социальные проекты", - сказал Миляев.
Площадь нового производства превышает 30 тысяч квадратных метров. Процесс производства охватит полный цикл изготовления трансмиссии. Уровень автоматизации сборки деталей достигает 87%, отдельных производственных и логистических процессов - 92%. Предполагается, что цех сможет выпускать 180 тысяч изделий в год.
Производство трансмиссии станет частью большого комплекса Haval в России по производству автокомпонентов, строительство которого завершится в 2027 году.
 
БизнесРОССИЯТульская областьHaval
 
 
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