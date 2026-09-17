https://1prime.ru/20260917/akpp-873399663.html

В Тульской области открыли завод Haval по производству коробок передач

В Тульской области открыли завод Haval по производству коробок передач - 17.09.2026, ПРАЙМ

В Тульской области открыли завод Haval по производству коробок передач

Завод компании Haval, на котором будут производиться автоматические коробки передач для автомобилей, торжественно открыли в особой экономической зоне "Узловая"... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T18:24+0300

2026-09-17T18:24+0300

2026-09-17T18:27+0300

бизнес

россия

тульская область

haval

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873399663.jpg?1789658879

ТУЛА, 17 сен - ПРАЙМ. Завод компании Haval, на котором будут производиться автоматические коробки передач для автомобилей, торжественно открыли в особой экономической зоне "Узловая" в Тульской области, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии открытия завода приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и президент GWM Company Limited Му Фэн. "Это первый такой завод в России по производству автоматической трансмиссии для автомобилей широкого потребительского спроса. Компания успешно развивается. Компания двигается вперед. Исполняет те обязательства, которые на себя принимает. Создает качественные условия труда для сотрудников, поддерживает наши социальные проекты", - сказал Миляев. Площадь нового производства превышает 30 тысяч квадратных метров. Процесс производства охватит полный цикл изготовления трансмиссии. Уровень автоматизации сборки деталей достигает 87%, отдельных производственных и логистических процессов - 92%. Предполагается, что цех сможет выпускать 180 тысяч изделий в год. Производство трансмиссии станет частью большого комплекса Haval в России по производству автокомпонентов, строительство которого завершится в 2027 году.

тульская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, тульская область, haval