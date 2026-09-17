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АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании "Удоканская медь"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании "Удоканская медь" - 17.09.2026, ПРАЙМ

АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании "Удоканская медь"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг компании "Удоканская медь" на уровне "AA(RU)" со стабильным прогнозом,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:40+0300

2026-09-17T15:40+0300

2026-09-17T15:40+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг компании "Удоканская медь" на уровне "AA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. "АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО "Удоканская медь" на уровне АА(RU), прогноз "стабильный", в рамках анализа проектно-финансовой транзакции по разработке Удоканского медного месторождения в Забайкальском крае", - сказано в сообщении. Согласно оценке агентства, ключевыми факторами, определившими рейтинг компании стали: высокая конкурентоспособность продукции из-за значительного содержания чистой меди, близость к потенциальным рынкам сбыта и удобство логистики, применение уникальной технологии флотационно-гидрометаллургической переработки руд сложного минерального состава, наличие источника резервной ликвидности, стабильность спроса. Так, компания владеет лицензией на разработку Удоканского месторождения, где одновременно присутствуют три типа руд (окисленные, сульфидные и смешанные), считающиеся наиболее трудными для переработки. Такая минералогическая особенность долгое время препятствовала промышленному освоению участка. В этих условиях "Удоканская медь" разработала уникальную флотационно-гидрометаллургическую технологии переработки руды, подчеркнули в АКРА. Отмечается, что добываемые породы отличаются высоким качеством. В результате переработки производятся катодная медь с содержанием металла в 99,999% и сульфидный медный концентрат (до 45%), которые поставляются в Россию и страны Азии. Кроме того, горно-металлургический комбинат полностью обеспечен энергетической, транспортной и социальной инфраструктурой. Готовая продукция с железнодорожной станции Новая Чара направляется по БАМу покупателям, указали в агентстве. Стабильный прогноз предполагает низкую вероятность изменения рейтинга на горизонте 12-18 месяцев, уточняется в сообщении. Во вторник был опубликован документ, согласно которому президент России Владимир Путин разрешил совершать сделки с принадлежащими резидентам недружественных стран акциями компании "Удоканская медь". "Удоканская медь" была создана в 2008 году для разработки Удоканского месторождения в Забайкалье, которое является крупнейшим в России и третьим неразработанным в мире. Ресурсы металла по классификации JORC достигают 26,7 миллиона тонн. Объем выпуска меди в рамках первой очереди составит 150 тысяч тонн в год, общая производительность - 550 тысяч тонн. "Удоканская медь" входит в число активов холдинга "ЮэСэМ" (USM).

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финансы, азия, забайкалье, владимир путин, акра