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Активы "Ашана", Nestle и "Лемана ПРО" передали во временное управление

Активы "Ашана", Nestle и "Лемана ПРО" передали во временное управление - 17.09.2026, ПРАЙМ

Активы "Ашана", Nestle и "Лемана ПРО" передали во временное управление

Акции российского "Ашана" переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент", соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T20:26+0300

2026-09-17T20:26+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Акции российского "Ашана" переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент", соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, во временное управление "Л.Е.В. менеджмент" были переданы 99,99858% долей "Ашана", принадлежащих французской "Сожепар", а также 0,00142% долей, принадлежащих "Меелакер Б.В."Также Путин подписал указ о передаче во временное управление "Л.Е.В. менеджмент" акции бывшего "Леруа Мерлен" и 100% акций ООО "Нестле Россия".Так, во временное управление "Л.Е.В. менеджмент" переданы доля в 0,007% в "Ле Монлид", принадлежавшая французской группе Adeo, 99,993% долей зарегистрированной в ОАЭ Scenari Holding, 67,44% долей в "Нестле Кубань", принадлежащие "Сосьете де Продюи Нестле С.А.", 32,56% долей в "Нестле Кубань", принадлежащие "Нестле Дойчланд А.Г.", 84,082% долей в "Нестле Россия", принадлежащие "Сосьете де Продюи Нестле С.А.", 15,918% долей в "Нестле Россия", принадлежащие "Нестле Дойчланд А.Г.".

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финансы, бизнес, акции, владимир путин, ашан