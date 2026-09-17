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Активы "Ашана", Nestle и "Лемана ПРО" передали во временное управление
Активы "Ашана", Nestle и "Лемана ПРО" передали во временное управление - 17.09.2026, ПРАЙМ
Активы "Ашана", Nestle и "Лемана ПРО" передали во временное управление
Акции российского "Ашана" переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент", соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:26+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Акции российского "Ашана" переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент", соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, во временное управление "Л.Е.В. менеджмент" были переданы 99,99858% долей "Ашана", принадлежащих французской "Сожепар", а также 0,00142% долей, принадлежащих "Меелакер Б.В."Также Путин подписал указ о передаче во временное управление "Л.Е.В. менеджмент" акции бывшего "Леруа Мерлен" и 100% акций ООО "Нестле Россия".Так, во временное управление "Л.Е.В. менеджмент" переданы доля в 0,007% в "Ле Монлид", принадлежавшая французской группе Adeo, 99,993% долей зарегистрированной в ОАЭ Scenari Holding, 67,44% долей в "Нестле Кубань", принадлежащие "Сосьете де Продюи Нестле С.А.", 32,56% долей в "Нестле Кубань", принадлежащие "Нестле Дойчланд А.Г.", 84,082% долей в "Нестле Россия", принадлежащие "Сосьете де Продюи Нестле С.А.", 15,918% долей в "Нестле Россия", принадлежащие "Нестле Дойчланд А.Г.".
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финансы, бизнес, акции, владимир путин, ашан
Финансы, Бизнес, Акции, Владимир Путин, Ашан
Активы "Ашана", Nestle и "Лемана ПРО" передали во временное управление
"Л.Е.В. Менеджмент" получила во временное управление активы "Ашана", Nestle и "Лемана ПРО"
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Акции российского "Ашана" переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент", соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, во временное управление "Л.Е.В. менеджмент" были переданы 99,99858% долей "Ашана", принадлежащих французской "Сожепар", а также 0,00142% долей, принадлежащих "Меелакер Б.В."
Также Путин подписал указ о передаче во временное управление "Л.Е.В. менеджмент" акции бывшего "Леруа Мерлен" и 100% акций ООО "Нестле Россия".
Так, во временное управление "Л.Е.В. менеджмент" переданы доля в 0,007% в "Ле Монлид", принадлежавшая французской группе Adeo, 99,993% долей зарегистрированной в ОАЭ Scenari Holding, 67,44% долей в "Нестле Кубань", принадлежащие "Сосьете де Продюи Нестле С.А.", 32,56% долей в "Нестле Кубань", принадлежащие "Нестле Дойчланд А.Г.", 84,082% долей в "Нестле Россия", принадлежащие "Сосьете де Продюи Нестле С.А.", 15,918% долей в "Нестле Россия", принадлежащие "Нестле Дойчланд А.Г.".