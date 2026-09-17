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Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Биографическая справка

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Биографическая справка - 17.09.2026, ПРАЙМ

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Биографическая справка

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов отмечает в четверг 40-летие. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T01:12+0300

2026-09-17T01:12+0300

2026-09-17T01:12+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов отмечает в четверг 40-летие. Ниже приводится биографическая справка. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Андреевич Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми Абхазской АССР (ныне Сухум, Республика Абхазия). В 1992 году его семья переехала в Москву. В 2008 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию министерства финансов РФ по специальности "финансы и кредит", в 2010 году – по специальности "юриспруденция". Кандидат экономических наук (2012). В 2009-2010 годах – специалист-эксперт юридического отдела в управлении министерства юстиции РФ по Московской области. В 2010-2012 годах – ведущий советник планово-экономического отдела департамента управления делами министерства юстиции РФ. В 2013 году был заместителем начальника отдела нормативного правового обеспечения применения ограничений и мониторинга международных обязательств департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности министерства промышленности и торговли России. В 2013-2015 годах – заместитель директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 22 сентября 2015 года распоряжением губернатора Калининградской области был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области. Курировал вопросы экономики, промышленности, сельского хозяйства, международной торговли и таможенных пошлин. 30 июля 2016 года стало известно, что Антон Алиханов назначен на должность временно исполняющего обязанности председателя правительства Калининградской области. 6 октября 2016 года был назначен исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. 10 сентября 2017 года победил на выборах губернатора Калининградской области, получив поддержку 81,06% избирателей. 29 сентября 2017 года Алиханов вступил в должность губернатора Калининградской области. По результатам выборов, прошедших 9-11 сентября 2022 года, Алиханов был переизбран губернатором Калининградской области, получив поддержку 80,21% избирателей. 16 сентября официально вступил в должность губернатора Калининградской области на новый срок. 14 мая 2024 года указом президента РФ был назначен министром промышленности и торговли Российской Федерации. Член Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Член генерального совета партии "Единая Россия". Член Совета директоров ПАО "Газпром", председатель комитета Совета директоров ПАО "Газпром" по импортозамещению и технологическому развитию. Награжден медалью министерства юстиции РФ "За усердие" II степени, а также Почетной грамотой президента РФ.

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сухум, москва, московская область, антон алиханов, газпром, минфин рф, единая россия