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Рынок опять разочаровался
Рынок опять разочаровался - 17.09.2026, ПРАЙМ
Рынок опять разочаровался
Индекс Мосбиржи в среду потерял более 2%, а в четверг утром уходит под важные 2270 пунктов — от хайпа понедельника на фоне анонса Трампа энергетического... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:30+0300
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2026-09-17T10:30+0300
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мосбиржа
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евротранс
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду потерял более 2%, а в четверг утром уходит под важные 2270 пунктов — от хайпа понедельника на фоне анонса Трампа энергетического перемирия России и Украины не осталось и следа. Причина разворота курса бенчмарка — стороны конфликта не подтвердили позитивный анонс президента США, и активные биржевики снова разочаровались и скинули спекулятивные длинные позиции в акциях. Очевидно, процесс согласования геополитических позиций продолжается, но на фоне неясности исхода на рынке просто вновь стало волатильнее. Вероятность отскока из-под 2270 пунктов сохраняется.Слабее рынка — лидеры вторника — МТС (-7,5%). Ещё позавчера там был оптимизм в ожидании новой дивидендной политики корпорации, и курс запрыгивал выше круглых 200 рублей, а накануне резко обвалился из-за оценок снижения нормы выплат, ориентировочно с 35 рублей до 25 рублей. Курс в четверг уже рухнул к 181 рублю, и теперь придётся долго восстанавливаться к потерянным 200 рублям и тем более к целевым 240 рублям.В аутсайдерах торгов снова бумаги топливного оператора "ЕвроТранс" (-6%). Недавно был отскок со дна на 40%, а теперь опять недалеко от исторического минимума в области 20 рублей. Менеджмент Мосбиржи оценил негативное влияние дефолтов корпорации на весь рынок корпоративных облигаций.Рубль несколько дней почти не меняется, курсы инвалют после коррекции ушли в боковик. Обычно после такого идёт отскок, и ориентиры для доллара от 84 к 85, для евро — от 97 над 98, у юаня есть преграда на 12,7. Факторы локального ослабления рубля: ухудшение геополитического фона и локальный откат курса нефти.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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рынок, сша, украина, михаил зельцер, мосбиржа, мтс, евротранс, мнения аналитиков
Рынок, США, УКРАИНА, Михаил Зельцер, Мосбиржа, МТС, Евротранс, Мнения аналитиков
Рынок опять разочаровался
Зельцер: индекс Мосбиржи потерял 2%, МТС упала на 7,5%, рубль в боковике
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"