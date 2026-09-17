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Рынок остается под давлением - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Рынок остается под давлением
Рынок остается под давлением - 17.09.2026, ПРАЙМ
Рынок остается под давлением
Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию среды снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,24%, опустившись до отметки 2284,84 пункта; индекс РТС... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:57+0300
2026-09-17T08:57+0300
рынок
сша
мосбиржа
ртс
мтс
торги
мнения аналитиков
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МОСКВА, 17 сент - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию среды снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,24%, опустившись до отметки 2284,84 пункта; индекс РТС упал на 2,16%, до 855,11 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI к вечеру скорректировался вниз на 0,33%, до уровня 112,48 пункта. Давление на российские акции оказывало отсутствие конкретных договорённостей по украинскому урегулированию и коррекция нефтяных котировок.Нефтяной рынок также перешёл к снижению: в ходе торгов котировки марки Brent теряли около 4%, опускаясь до 104,4 доллара за баррель. Коррекция произошла на фоне выхода данных о росте запасов нефтепродуктов в США. Кроме того, на котировки могли повлиять сообщения в СМИ о переговорах представителей США с йеменскими хуситами по вопросам безопасности судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив.Котировки акций МТС потеряли около 7% после того, как компания утвердила дивидендную политику на 2027–2028 годы: теперь выплаты будут основываться на результатах бизнеса. Компания планирует возвращать акционерам до 20% годовой OIBDA при минимальном целевом объёме 70 миллиардов рублей в год. Из совокупного возврата 70% предполагается направлять на дивиденды, 30% — на обратный выкуп акций. Дивиденды планируется выплачивать не реже трёх раз в год, первая выплата по новой политике ожидается в январе 2027 года.Котировки акций "Аэрофлота" и "ЮТэйр" оказались под давлением после того, как Министерство торговли США продлило ещё на год экспортные ограничения. Решение оставляет в силе санкционные препятствия для поставок американских товаров и технологий авиаперевозчикам. На наш взгляд, продление действующих ограничений прежде всего сохранит сложные условия для обслуживания самолётов иностранного производства.По данным Росстата, недельная инфляция в России замедлилась: за период 8–14 сентября потребительские цены выросли на 0,02% против роста на 0,05% неделей ранее. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в 6,24%. Рост цен на бензин замедлился с 0,58% до 0,36%, плодоовощная продукция подешевела на 1%. Полагаем, что такая динамика может повысить ожидания по смягчению денежно-кредитной политики Банком России.Сегодня пройдут голосования акционеров "Хэдхантера" и "Озон Фармацевтики" по вопросам промежуточных дивидендов. Советы директоров компаний рекомендовали выплатить 200 рублей и 0,49 рубля на акцию соответственно.Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи в ближайшие дни будет торговаться в диапазоне 2240–2330 пунктов. Позитивные новости по переговорам могут поддержать восстановление к 2380 пунктам.Саид Керимханов, аналитик "Цифра брокер"
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Саид Керимханов
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынок, сша, мосбиржа, ртс, мтс, торги, мнения аналитиков
Рынок, США, Мосбиржа, РТС, МТС, Торги, Мнения аналитиков
08:57 17.09.2026
 
Рынок остается под давлением

Индекс Мосбиржи упал до 2284 пунктов, Brent — 104 доллара, МТС потеряла 7%

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Саид Керимханов аналитик Цифра брокер
Саид Керимханов
аналитик «Цифра брокер»
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МОСКВА, 17 сент - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию среды снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,24%, опустившись до отметки 2284,84 пункта; индекс РТС упал на 2,16%, до 855,11 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI к вечеру скорректировался вниз на 0,33%, до уровня 112,48 пункта. Давление на российские акции оказывало отсутствие конкретных договорённостей по украинскому урегулированию и коррекция нефтяных котировок.
Нефтяной рынок также перешёл к снижению: в ходе торгов котировки марки Brent теряли около 4%, опускаясь до 104,4 доллара за баррель. Коррекция произошла на фоне выхода данных о росте запасов нефтепродуктов в США. Кроме того, на котировки могли повлиять сообщения в СМИ о переговорах представителей США с йеменскими хуситами по вопросам безопасности судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив.
Котировки акций МТС потеряли около 7% после того, как компания утвердила дивидендную политику на 2027–2028 годы: теперь выплаты будут основываться на результатах бизнеса. Компания планирует возвращать акционерам до 20% годовой OIBDA при минимальном целевом объёме 70 миллиардов рублей в год. Из совокупного возврата 70% предполагается направлять на дивиденды, 30% — на обратный выкуп акций. Дивиденды планируется выплачивать не реже трёх раз в год, первая выплата по новой политике ожидается в январе 2027 года.
Котировки акций "Аэрофлота" и "ЮТэйр" оказались под давлением после того, как Министерство торговли США продлило ещё на год экспортные ограничения. Решение оставляет в силе санкционные препятствия для поставок американских товаров и технологий авиаперевозчикам. На наш взгляд, продление действующих ограничений прежде всего сохранит сложные условия для обслуживания самолётов иностранного производства.
По данным Росстата, недельная инфляция в России замедлилась: за период 8–14 сентября потребительские цены выросли на 0,02% против роста на 0,05% неделей ранее. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в 6,24%. Рост цен на бензин замедлился с 0,58% до 0,36%, плодоовощная продукция подешевела на 1%. Полагаем, что такая динамика может повысить ожидания по смягчению денежно-кредитной политики Банком России.
Сегодня пройдут голосования акционеров "Хэдхантера" и "Озон Фармацевтики" по вопросам промежуточных дивидендов. Советы директоров компаний рекомендовали выплатить 200 рублей и 0,49 рубля на акцию соответственно.
Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи в ближайшие дни будет торговаться в диапазоне 2240–2330 пунктов. Позитивные новости по переговорам могут поддержать восстановление к 2380 пунктам.

Саид Керимханов, аналитик "Цифра брокер"

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