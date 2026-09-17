https://1prime.ru/20260917/analitiki-873376066.html
Рынок остается под давлением
Рынок остается под давлением - 17.09.2026, ПРАЙМ
Рынок остается под давлением
Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию среды снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,24%, опустившись до отметки 2284,84 пункта; индекс РТС... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:57+0300
2026-09-17T08:57+0300
2026-09-17T08:57+0300
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МОСКВА, 17 сент - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию среды снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,24%, опустившись до отметки 2284,84 пункта; индекс РТС упал на 2,16%, до 855,11 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI к вечеру скорректировался вниз на 0,33%, до уровня 112,48 пункта. Давление на российские акции оказывало отсутствие конкретных договорённостей по украинскому урегулированию и коррекция нефтяных котировок.Нефтяной рынок также перешёл к снижению: в ходе торгов котировки марки Brent теряли около 4%, опускаясь до 104,4 доллара за баррель. Коррекция произошла на фоне выхода данных о росте запасов нефтепродуктов в США. Кроме того, на котировки могли повлиять сообщения в СМИ о переговорах представителей США с йеменскими хуситами по вопросам безопасности судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив.Котировки акций МТС потеряли около 7% после того, как компания утвердила дивидендную политику на 2027–2028 годы: теперь выплаты будут основываться на результатах бизнеса. Компания планирует возвращать акционерам до 20% годовой OIBDA при минимальном целевом объёме 70 миллиардов рублей в год. Из совокупного возврата 70% предполагается направлять на дивиденды, 30% — на обратный выкуп акций. Дивиденды планируется выплачивать не реже трёх раз в год, первая выплата по новой политике ожидается в январе 2027 года.Котировки акций "Аэрофлота" и "ЮТэйр" оказались под давлением после того, как Министерство торговли США продлило ещё на год экспортные ограничения. Решение оставляет в силе санкционные препятствия для поставок американских товаров и технологий авиаперевозчикам. На наш взгляд, продление действующих ограничений прежде всего сохранит сложные условия для обслуживания самолётов иностранного производства.По данным Росстата, недельная инфляция в России замедлилась: за период 8–14 сентября потребительские цены выросли на 0,02% против роста на 0,05% неделей ранее. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в 6,24%. Рост цен на бензин замедлился с 0,58% до 0,36%, плодоовощная продукция подешевела на 1%. Полагаем, что такая динамика может повысить ожидания по смягчению денежно-кредитной политики Банком России.Сегодня пройдут голосования акционеров "Хэдхантера" и "Озон Фармацевтики" по вопросам промежуточных дивидендов. Советы директоров компаний рекомендовали выплатить 200 рублей и 0,49 рубля на акцию соответственно.Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи в ближайшие дни будет торговаться в диапазоне 2240–2330 пунктов. Позитивные новости по переговорам могут поддержать восстановление к 2380 пунктам.Саид Керимханов, аналитик "Цифра брокер"
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Саид Керимханов
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/01/872857489_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_c767bd799b44c8a8b9c01dcd44085ec9.jpg
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Саид Керимханов
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/01/872857489_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_c767bd799b44c8a8b9c01dcd44085ec9.jpg
рынок, сша, мосбиржа, ртс, мтс, торги, мнения аналитиков
Рынок, США, Мосбиржа, РТС, МТС, Торги, Мнения аналитиков
Рынок остается под давлением
Индекс Мосбиржи упал до 2284 пунктов, Brent — 104 доллара, МТС потеряла 7%
Саид Керимханов
аналитик «Цифра брокер»